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亞裔傳統月首日 紐約接連2起反亞裔攻擊案

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亞裔傳統月首日 紐約接連2起反亞裔攻擊案

記者顏嘉瑩／紐約報導
紐約市1日連續分別發生兩起反亞裔歧視攻擊案。(記者顏嘉瑩/攝影)
紐約市1日連續分別發生兩起反亞裔歧視攻擊案。(記者顏嘉瑩/攝影)

本月是亞太裔傳統文化月(APA Heritage Month)，但在1日當天，紐約市就分別發生兩起反亞裔歧視攻擊案，警方表示，一名15歲亞裔青年遭人罵「Ching Chong」並被毆打；另一名52歲婦女則是被推下地鐵月台，目前市警仇恨犯罪小組(NYPD's Hate Crime Task Force)已介入兩起案件進行調查。

根據市警消息，15歲亞裔青年於當日下午3時左右坐在皇后區法拉盛99街62-01號門口，突然五個成群結隊的青少年走上前，對他說：「你他X的在看什麼，Ching Chong？」

青年站起來要求對方離開，沒想到該群青少年開始揮拳朝他的頭部毆打；青年後來被送往布斯紀念醫院(Booth Memorial Hospital)，狀況穩定。

根據警方，五名青少年中的三名，分別為18、15和14歲已遭到逮捕，被起訴攻擊和騷擾輕罪，警方表示，在調查後，預計還會再加上仇恨犯罪罪名；另外兩名青少年則仍在逃。

當天下午約3時25分，在布碌崙(布魯克林)貝弗-史岱文森(Bedford- Stuyvesant)的莫特爾大道(Myrtle Avenue)與百老匯(Broadway)附近的地鐵站，一名華裔52歲婦人向站內警察表示，自己被一名陌生女子試圖推下地鐵月台兩次，該名女子更朝她辱罵，由於該名婦人英文不好，不清楚該名女子朝她說了什麼。

警方發言人表示，由於地鐵站其他乘客出手相救，才免於讓婦人摔下月台；推人女子隨後逃離地鐵站。

自新冠肺炎疫情以來，紐約市的反亞裔歧視類似案件激增，市警為此拓展其仇恨犯罪小組，更在街道、地鐵部署臥底警員，以期能預防並減少反亞裔仇恨犯罪案件。

地鐵站 亞裔 仇恨犯罪

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