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仇恨亞裔犯罪 15城市首季暴增169% 紐約市42件最多

編譯林梅婕／綜合29日電
聖伯納汀諾加州州立大學仇恨與極端主義研究中心調查指出，今年第一季在國內15個主要城市中，針對亞裔的仇恨犯罪攀升達169%。圖為一名男子舉牌抗議針對亞裔的仇恨犯罪。(美聯社)
聖伯納汀諾加州州立大學仇恨與極端主義研究中心調查指出，今年第一季在國內15個主要城市中，針對亞裔的仇恨犯罪攀升達169%。圖為一名男子舉牌抗議針對亞裔的仇恨犯罪。(美聯社)

聖伯納汀諾加州州立大學仇恨與極端主義研究中心(Center for the Study of Hate and Extremism)公布調查指出，今年第一季和去年同期相較，國內15個主要城市中，針對亞裔仇恨犯罪比率攀升了169%，增幅寫下歷史紀錄。

紐約市立大學研究生中心(CUNY Graduate Center)社會學家兼副教授崔凡(Van C. Tran，音譯)表示，疫情期間犯罪率普遍上升，但針對亞裔的攻擊事件卻是「爆炸性」成長；他說：「很不幸的是，這些仇恨或歧視的犯罪卻是針對整體人口比率中，占比極小的一個族群。」

該研究分析，紐約市的比率增加最多，去年第一季僅13起仇恨犯罪，今年同期卻暴增至42件，增幅高達223%；亞裔人口眾多的舊金山今年第一季共12起仇恨犯罪，去年首季僅五件；波士頓和洛杉磯的仇恨犯罪成長幅度也高達60%和80%。

丕優研究中心(Pew Research Center)最近的一項報告也指出，多達五分之一的亞裔族群是受到前總統川普「中國病毒」(China virus)說法的波及，崔凡更指控川普將歧視亞裔的現象正常化。

不過崔凡也說，亞裔歧視的問題一直都存在，這一年來受到疫情的影響，讓民眾正視這一問題；反歧視運動者和維權人士的協助增加，也讓許多受害者更勇於發聲求援。

崔凡分析，另一個原因是最近幾年民眾整體的心理健康開始陷入危機，尤其是在人口密度較高的地區；崔凡說：「這一年來我們失去太多生命，對情緒不穩定的人造成衝擊，讓他們被迫以攻擊別人的方式去釋放這些情緒。」

亞裔 歧視 仇恨犯罪

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