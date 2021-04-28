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乞討不成反怒罵「中國佬」打人 亞裔男頭縫九針

記者張晨／紐約報導
被罵「中國佬」後被打，亞裔男子頭縫九針。(取自谷歌地圖)
被罵「中國佬」後被打，亞裔男子頭縫九針。(取自谷歌地圖)

曼哈頓27日再發生一起涉及亞裔受害者的攻擊案件，一名乞討者在向一名亞裔討錢不成後惱羞成怒，不僅辱罵其為「愚蠢的中國佬」(Stupid Chino)，更揮拳相向；該案導致受害者頭部受傷縫針，而市警也案發不久後逮捕了嫌犯並被控包括仇恨犯罪的多項罪名。

警方表示，案發當日一早7時30分左右，在位於四大道交聯合廣場(Union Square)附近，一名57歲的男子正在等待公車，這時58歲的嫌犯索爾·巴比洛尼亞(Saul Babilonia)走進他，並與他所要錢財。

警方稱，當受害者試圖走開時，巴比洛尼亞則怒火中燒，大罵其「你這個愚蠢的中國佬」並朝他的臉打了一拳，隨後逃離現場。

受害者及多名目擊者報警，轄區警員趕到現場將傷者送往表維醫院(Bellevue Hospital)治療，其額頭因攻擊被縫了九針。

法庭記錄顯示，巴比洛尼亞在襲擊發生後不久就被逮捕，並被指控犯有重罪攻擊(felony assault)，並以仇恨罪對他人進行嚴重騷擾(aggravated harassment as a hate crime)，他原定於28日被傳訊。

亞裔 中國 曼哈頓

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