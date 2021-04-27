中留學生加國遭襲被刺 有人攔住救援者：是他自己問題

加拿大亞伯達大學的一名中國留學生在地鐵站遭襲擊。（影片截圖）

據加拿大 環球新聞網報導，加拿大亞伯達大學（University of Alberta）的一名中國留學生 24日在地鐵站 遭到陌生男子襲擊。報導稱，該學生遭襲後有人想施以援手，卻被其他人攔住，並稱「這是他（中國留學生）的問題」。

報導援引警方消息稱，該學生乘地鐵在大學站下了車，在那裡他遭到了一名男子的跟蹤和口頭騷擾。警方稱，學生隨後遭到男子的襲擊並被刺傷手臂，兇手接著逃離了現場。

來源：海客新聞

「我臉上被打了一拳，又被刀子襲擊後，襲擊我的那個人也害怕了，所以他從大學站的自動扶梯上逃走了，」該學生說，「我想回到列車上，但一群人攔住了其他（試圖幫我的）乘客，說『這是他的問題』。」

「人們不讓我上車，也不讓其他人下車幫助我，儘管襲擊我的（人）已經離開了，」學生還說，「這些旁觀者們也傷害了我，因為這讓我不再信任社區。」

據報導，這名學生隨後按響了站台上的緊急按鈕尋求幫助。「我以為這是一個公共區域，應該有保安，而不是讓我一個人在那裡等15、20分鐘的救護車。」他說。

報導稱，遇襲者是一名來自中國的留學生，但他表示並不認為襲擊是出於種族動機。

報導提到，嫌犯名叫德羅什（David Durocher），今年30歲，目前已經被捕。

當地時間26日，中國駐加拿大卡加利總領事館也就此事發表了聲明，提醒中國公民重視人身安全。