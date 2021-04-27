襲擊拾荒華男攻擊者被捕 警控2項攻擊重罪

攻擊馬耀攀的49歲嫌犯波維爾，於27日凌晨2時45分被捕。(市警提供)

於日前在曼哈頓 哈林區，將61歲拾荒華男馬耀攀(Yao Pan Ma，音譯)從後攻擊倒地後，朝其頭部狠踹了至少六腳，導致他目前仍在醫院昏迷的非洲裔男嫌於27日凌晨落網，警方以兩項攻擊重罪(felony assault)起訴。

根據警方消息，在透過民眾踴躍提供嫌犯線索，看到疑似攻擊馬耀攀的49歲嫌犯波維爾(Jarrod Powell)出現在東125街附近的遊民收容所，警方循線前往逮人，於27日凌晨2時45分，於東125街600號處，將波維爾逮捕歸案。

23日晚8時20分左右，位於哈林區三大道和東125街的東北角，馬耀攀無端從後遭到攻擊倒地後，頭部更被狠踹了至少六腳，他送醫後傷勢嚴重，迄今昏迷不醒。

而據警方公布的錄影畫面，在案發一小時後，嫌犯還戴著彩色棒球帽，穿著黑色夾克在附近一家熟食店與人若無其事交談。

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社區在得知馬耀攀及其家人的遭遇後，在GoFundMe網站上為其架設籌款網站，短短一天之內就獲得超過37萬元的捐款；州眾議員 金兌錫、律師、社區維權人士將於27日下午於哈林區舉辦記者會，宣布將成立公共信託基金，協助馬耀攀一家人度過難關。

馬耀攀與妻子陳寶珍於兩年前來美打拚，馬耀攀曾在下城一家餐館當助廚，但因為疫情 失去了工作，只能靠收集一些瓶罐賣錢補貼家用，卻於日前在拾荒時遭到攻擊；陳寶珍為家庭護理員，案發時正在上班，警方打電話通知後，才得知丈夫被襲的噩耗。