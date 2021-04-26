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紐約哈林拾荒華男遭狠踢頭命危 非裔嫌犯作案後熟食店閒聊

記者張晨／紐約報導
哈林拾荒華男遭狠踢頭，非洲裔嫌犯作案後熟食店與人閒聊。(市警提供)
哈林拾荒華男遭狠踢頭，非洲裔嫌犯作案後熟食店與人閒聊。(市警提供)

日前在曼哈頓哈林區(Harlem)遭人無故踹倒在地並狠踢頭部的61歲華裔拾荒者馬耀攀(Yao Pan Ma，音譯)一案仍在調查，市警26日公布了更多嫌犯作案後的監控視頻，其在案發後一小時在附近一家熟食店若無其事的與人閒聊，也有目擊者看到其走在街上。

警方表示，23日晚8時20分左右，位於哈林區三大道和東125街的東北角，馬耀攀被一非洲裔男子從後攻擊倒地後，男嫌朝其頭部狠踹了至少六數腳後逃離；晚約9時，一名路過的公車司機注意到倒地不起的馬耀攀，才撥打911報警，送醫後傷勢嚴重。

警方26日更新了更多情況嫌犯作案後的監控視頻資料，其中一則顯示，就在案發一小時後，他還帶著彩色棒球帽和和黑色夾克在附近一家熟食店與人若無其事的交談。

受害者之妻陳寶珍表示，自己是一名護理員，案發時自己正在上班，是警方打電話通知了自己這個噩耗。

這對華裔夫妻育有兩名成年子女，均已結婚並在中國生活，二人兩年前來美打拼，馬耀攀曾在下城一家餐館助廚，但因為疫情失去了工作。

「這就是為什麼他會在周五晚上收集一些瓶罐以補貼家用。」陳寶珍說，丈夫工作非常努力，他拾荒的錢也均用來支付房租和帳單，但她如今感到非常擔心，「恐丈夫會撐不過去」。

現呼籲民眾有看到和圖、視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

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