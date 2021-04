反亞裔攻擊不斷 她地鐵遭罵「亞洲X子」、他被打臉

根據市警,本周在紐約曼哈頓又發生兩起反亞裔攻擊案。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約曼哈頓本周又發生接連兩起反亞裔 攻擊案, 20日晚一名男子在地鐵 上騷擾另一名28歲的亞裔女乘客,並對她辱罵:「X!你這個亞洲X子」;而在19日晚間,還有另一名亞裔男在中城遭人毆打臉部,並送醫治療,目前警方已朝仇恨犯罪 方向著手調查。

根據市警消息,20日晚約10時30分,一名亞裔女子搭乘往上城方向的地鐵C號線,一名男子從富爾頓街(Fulton St.)與百老匯站上車,坐在該名女子對面並開始騷擾她;警方表示,該名男子一度站起來對亞裔女大喊:「X!你這個亞洲X子!不要惹我,我會打死你!」(F–k you, you Asian b—h! Don't f–k with me! I'm gonna slap you!),所幸該名女子並未受到人身傷害。

另一起攻擊案發生在19日晚約11時30分,一名31歲的亞裔男子在曼哈頓中城百老匯交西28街口附近,遭到陌生人朝臉部毆打,男子後送至蘭諾斯丘醫院(Lenox Hill Hospital)治療;目前警方尚未掌握細節,也不清楚是否為仇恨犯罪,但警方已朝該方向偵辦。

根據市警仇恨犯罪小組指揮官科莉(Jessica Corey)本周稍早的公布數據,截至18日,全市共計有135起仇恨犯罪,去年同期為93起,成長45%;針對亞裔的仇恨犯罪則有66起,相較去年的12起,成長了450%。