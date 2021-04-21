我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登提名 國防部中國顧問雷特納出任印太事務助理部長

一洲焦點／明州警沙文案判決 大快人心？覺醒主義抬頭

反亞裔攻擊不斷 她地鐵遭罵「亞洲X子」、他被打臉

記者顏嘉瑩／紐約報導
根據市警，本周在紐約曼哈頓又發生兩起反亞裔攻擊案。(記者顏嘉瑩/攝影)
根據市警，本周在紐約曼哈頓又發生兩起反亞裔攻擊案。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約曼哈頓本周又發生接連兩起反亞裔攻擊案， 20日晚一名男子在地鐵上騷擾另一名28歲的亞裔女乘客，並對她辱罵：「X！你這個亞洲X子」；而在19日晚間，還有另一名亞裔男在中城遭人毆打臉部，並送醫治療，目前警方已朝仇恨犯罪方向著手調查。

根據市警消息，20日晚約10時30分，一名亞裔女子搭乘往上城方向的地鐵C號線，一名男子從富爾頓街(Fulton St.)與百老匯站上車，坐在該名女子對面並開始騷擾她；警方表示，該名男子一度站起來對亞裔女大喊：「X！你這個亞洲X子！不要惹我，我會打死你！」(F–k you, you Asian b—h! Don't f–k with me! I'm gonna slap you!)，所幸該名女子並未受到人身傷害。

另一起攻擊案發生在19日晚約11時30分，一名31歲的亞裔男子在曼哈頓中城百老匯交西28街口附近，遭到陌生人朝臉部毆打，男子後送至蘭諾斯丘醫院(Lenox Hill Hospital)治療；目前警方尚未掌握細節，也不清楚是否為仇恨犯罪，但警方已朝該方向偵辦。

根據市警仇恨犯罪小組指揮官科莉(Jessica Corey)本周稍早的公布數據，截至18日，全市共計有135起仇恨犯罪，去年同期為93起，成長45%；針對亞裔的仇恨犯罪則有66起，相較去年的12起，成長了450%。

亞裔 仇恨犯罪 地鐵

上一則

用中文聊天被搧耳光 女嫌落網遭控仇恨犯罪

延伸閱讀

遲1年 曼哈頓哈利波特主題店6月3日開張

遲1年 曼哈頓哈利波特主題店6月3日開張
快看世界／華裔藝術家地鐵遭歧視 把經歷畫成作品

快看世界／華裔藝術家地鐵遭歧視 把經歷畫成作品
紐約地鐵攻擊亞裔便衣警 嫌犯：我會打死你

紐約地鐵攻擊亞裔便衣警 嫌犯：我會打死你
亞裔女曼哈頓地鐵遭指臉辱罵 男遊民曾搭救

亞裔女曼哈頓地鐵遭指臉辱罵 男遊民曾搭救

熱門新聞

嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)

亞裔女紐約地鐵遭指臉辱罵 男遊民出手相助

2021-04-17 16:02
赫南德茲17日下午在皇后區長島市地鐵站攻擊亞裔便衣警察，遭到逮捕。(截自CBS畫面)

紐約地鐵攻擊亞裔便衣警 嫌犯：我會打死你

2021-04-18 13:38
聯邦參院14日表決，同意進一步討論加強聯邦行動對抗歧視亞裔的仇恨犯罪法案。圖為洛杉磯市民眾示威，反對仇視亞裔。(Getty Images)

仇恨亞裔犯罪法 參院92：6通過議案

2021-04-14 21:40
嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)

「亞冠病毒，真該揍你」亞裔女紐約曼哈頓當街險遭毆打

2021-04-14 12:50
一名居住南非約翰尼斯堡的華人女士日前與家人及友人到餐廳用餐，帳單竟被標註「中國城」，疑遭種族歧視。圖取自Taryn Lock臉書

南非華人在餐館疑遭種族歧視惹議 店家致歉

2021-04-16 14:20
辱罵亞女「亞冠病毒，真該揍你」 31歲嫌犯被捕控以仇恨犯罪攻擊。(市警提供)

罵「亞冠病毒，真該揍你」 嫌犯被捕 控以仇恨犯罪

2021-04-16 14:55

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全美食品價格持續上漲 專家直指三個原因

全美食品價格持續上漲 專家直指三個原因
明州白警跪壓佛洛伊德案 三項控罪全部成立

明州白警跪壓佛洛伊德案 三項控罪全部成立
反對打疫苗…川粉歌手染疫 直播稱「染中國屎 快死了」

反對打疫苗…川粉歌手染疫 直播稱「染中國屎 快死了」
傳中國將派秦剛任駐美大使 美方可望由伯恩斯出使北京

傳中國將派秦剛任駐美大使 美方可望由伯恩斯出使北京
狂風豪雨…超強雷暴今襲紐約

狂風豪雨…超強雷暴今襲紐約