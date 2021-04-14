仇恨亞裔犯罪法 參院92：6通過議案

聯邦參院14日表決，同意進一步討論加強聯邦行動對抗歧視亞裔的仇恨犯罪法案。圖為洛杉磯市民眾示威，反對仇視亞裔。(Getty Images)

參院14日以92比6票表決通過，同意進一步討論加強聯邦行動對抗歧視亞裔 的仇恨犯罪法案；這項發展考驗參院兩黨能否攜手合作，齊聲譴責新冠疫情 以來急遽增加的歧視亞裔與針對亞裔的暴力問題。

民主黨本周提出「新冠疫情仇恨犯罪法案」(COVID-19 Hate Crimes Act)時，沒有獲得任何共和黨人支持，本可能立刻遭到議事阻撓；共和黨人雖反對該案並傾向採取其他措施，但參院兩黨領袖年初時曾說好，兩黨至少先嘗試討論議案，看能否透過立法程序達成協議。

聯邦參院14日表決，同意進一步討論加強聯邦行動對抗歧視亞裔的仇恨犯罪法案。圖為參院多數黨領袖舒默(左)本月3日在紐約華埠哥倫布公園舉行的集會上致辭。(路透)

麥康諾：歧視亞裔是真實問題

參院共和黨人認為該案有多項缺點，但多數不願採議事阻撓，因為反對此案恐被認為他們對於種族議題不夠敏感。

參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)表示：「身為亞裔女性的丈夫，我認為亞裔美國人的種族歧視 是真實問題。」麥康諾妻子是前運輸部長趙小蘭(Elaine Chao)，他希望能與民主黨討論此案，並考慮修改部分內容。

參議員14日以壓倒性92張支持票比6張反對票，同意繼續考慮反亞裔仇恨犯罪案；目前此案已通過程序阻礙，預計本周稍後會進行最終表決。

聯邦參院14日表決，同意進一步討論加強聯邦行動對抗歧視亞裔的仇恨犯罪法案。圖為紐約民眾示威，反對仇視亞裔。(Getty Images)

6反對參議員都可能角逐總統

六名投下反對票的共和黨參議員包括柯頓(Tom Cotton，阿肯色州)、克魯茲(Ted Cruz，德州)和霍利(Josh Hawley，密蘇里州)，他們都是2024年可能角逐總統的人選。

民主黨聯邦參議員廣野慶子(Mazie Hirono，夏威夷州)和孟昭文(Grace Meng，紐約州)共同提出此法案；根據該法案，司法部將成立新職位，加速審核與新冠疫情有關的仇恨犯罪、擴大民眾報案渠道，而且司法部必須公布減少疫情期間種族歧視用語的指南。

廣野慶子表示：「亞太裔(AAPI)社群遭圍攻之際，此法案傳達出國會正視反亞裔種族主義與仇恨的重要訊號。」

參院表決前，國會多名亞太裔社區領袖敘說個人或社區人士遭受種族歧視的經歷，這類事件在疫情爆發後與日漸增。

「這一年多來，亞裔社區持續對抗兩大危機，即新冠疫情和反亞裔仇恨。」孟昭文13日說：「對抗仇恨不該是兩黨議題，此事關乎所有美國人安危。」

白宮也公開支持通過此案

此案是目前國會針對亞裔種族歧視最為具體的回應；白宮14日也公開支持通過此案，「民選領袖必須預防反亞太暴力，促進包容並提升亞太裔社區的歸屬感。」

不過最終表決仍充滿不確定性，目前兩黨領袖仍在商討法案修正過程，共和黨人有意提出至少20項修正內容。