「越南小姐，妳活不久了」華州七旬婦人遭仇恨犯罪起訴

圖為3月27日在底特律舉行的一場反對仇恨亞裔示威。(美聯社)

住在華盛頓州西雅圖郊區海岸市(Shoreline)的一名越南 裔婦女，長年遭受隔壁鄰居以種族歧視 言詞攻擊、騷擾，擔心事態越演越烈恐遭不測，開始以手機 錄影搜證，拍下鄰居大喊「越南小姐，妳活不久了」等證據並報警。華州金恩郡(King County)日前以涉嫌仇恨犯罪(hate crime)逮捕並起訴72歲華州婦人邁爾斯(Jan M. Myers)

金恩郡檢察官在起訴書中寫道，范迪(Thi Pham，音譯)5日以手機拍下了邁爾斯帶有種族歧視的威脅言行。手機影片畫面顯示，邁爾斯開著車來到范迪家門前，對著正在前院修剪花木的范迪說「瞇瞇眼」、「越南小姐」，並說「越南小姐，妳活不久了」、「越南小姐，看看那堆垃圾」。

在拍攝於兩周之前的另一段影片中，邁爾斯站在自家陽台上，下半身赤裸朝范迪比中指。

住在對面的范迪叔叔艾瑞克森(Alan Erickson)指出，邁爾斯的騷擾行為已經持續非常多年，「我看到她在街上到處騷擾並恐嚇別人」。他說，邁爾斯的言行絕對不代表整個社區，「接下來將由法律處理，希望司法能伸張正義」。

西雅圖時報(The Seattle Times)報導，社區民眾表示，邁爾斯多年來舉止怪異，動輒使用種族歧視詞彙。

根據警方調查，邁爾斯之前曾向警方投訴，社區鄰居飼養的貓跑到她的院子大便，面對員警調查涉嫌種族仇恨，邁爾斯則否則對鄰居出言恫嚇，也否認曾經使用「越南小姐」一詞。

警方在調查報告中指出，邁爾斯所言與范迪提供的手機錄影內容明顯不符。邁爾斯日前接受審前聽證會，獲得法院同意具結釋放(released own recognizance)。邁爾斯22日將接受審訊。

金恩郡檢察官辦公室發言人麥克納爾尼(Casey McNerthney)日前接受華州地方電視台KOMO訪問時說，金恩郡檢察官今年已經起訴了11起仇恨犯罪案件，其中有4起案件受害者為亞太裔民眾。