反亞裔仇恨成焦點 共和黨保守派力圖推翻「平權法案」

今年以來針對亞裔的攻擊事件不斷，許多亞裔仰賴大眾運輸，外出除怕感染病毒之外，更害怕無故遭攻擊。圖為洛杉磯市亞裔打出「我來自這裡，我是美國人」招牌。(歐新社)

在社會大眾益發關注反亞裔 仇恨事件之際，部分共和黨人和保守派倡議團體，正趁此時機加大力道，希望一舉推翻常春藤盟校等精英大學與高中在招生時採用「平權法案」(affirmative action)。結合亞裔團體的一個西岸新聯盟上周即呼籲司法部恢復川普政府提出、2月遭拜登政府放棄的訴訟，該訴訟指控耶魯大學 招生歧視白人和亞裔學生。

共和黨議員及保守派專欄作家兼電台節目主持人沙派羅(Ben Shapiro)等專家，長期以來均反對常春藤盟校招生時考量族裔背景的「平權措施」，指此作法是歧視亞裔學生。「華盛頓州亞裔平等組織」(Washington Asians for Equality)負責人、亞裔聯盟共同創始人楊琳達(Linda Yang)也表示，「對亞裔遭廣泛攻擊深感震驚的人，也應對亞裔學生進大學受教育的公平機會被剝奪，感到憤怒」。她希望拜登總統「有勇氣正式承認，反亞裔種族歧視 早在疫情前就存在」，並指示司法部恢復耶魯訴訟案。

耶魯大學發言人皮爾特(Karen N. Peart)聲明否認該校錄取過程有任何歧視。皮爾特表示，耶魯大學將每個申請人視為整體，種族和族裔絕不會決定是否錄取，亞裔每年約佔全校新生的26％，20年前為14％。

民主黨人則譴責共和黨人此時強調推翻平權法案，是將意識形態問題政治化，想把焦點從過去一年來日益升高的亞裔種族歧視和仇外情緒轉移開來。

馬里蘭大學教授、「亞太數據中心」(AAPI Data)聯合創始人黃吉娜(Janelle Wong)表示，「(大多數)亞裔社區甚至不支持這種議程(推翻平權法案)，這分明是在利用亞裔的痛苦時刻。」黃吉娜說，「他們試圖結束公共政策中任何有關種族的考量，但這與消除種族歧視是不一致的。」

研究亞裔和太平洋島民人口及政策的「亞太數據中心」2012年和2016年調查顯示，亞裔對平權法案的支持下降，華裔對此法案看法特別負面，其他亞裔團體對平權法案的支持率大致穩定維持在73％左右。

與此同時，全美學生公平入學聯(Students for Fair Admissions)主席、保守派法律策士埃德·布盧姆(Ed Blum)，正努力說服最高法院審理該聯盟提出的訴訟，該訟案質疑哈佛大學在錄取過程中考慮種族問題，指此舉特別青睞非裔和拉丁裔、傷害了亞裔學生。

聯邦法官2019年做出對哈佛大學有利的裁決；波士頓美國第一巡迴上訴法院去年11月維持該裁決，稱哈佛大學對種族的考慮不在「不允許的範圍」，而且是「有意義的」，因為它有助維持多元化。