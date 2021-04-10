「歧視亞裔是共產黨炒作的假象」 紐大學者言論惹議

「亞裔掙的多考的高，種族歧視不存在」紐約大學中美關係主任言論遭抨擊。(取自紐約大學官網)

紐約大學美中關係中心主任戴維·德恩(David Denoon)日前接受日本經濟新聞(Nikkei Asia)華裔記者周夢媛採訪時，否認美國 社會對亞裔 的廣泛歧視 ，且表示亞裔遭到歧視的說法，是「被中國共產黨炒作出來的假象」，為的是挑起美國的「種族分裂」。

本報嘗試聯繫德恩，但發出多封郵件都未得到回覆；紐約大學政治與國際關係終身教授熊玠和德恩隸屬同一部門，他表示，自新冠疫情爆發以來由於網路授課，同事之間已很久沒見面或互通音訊了。

熊玠表示，與德恩共事多年，「他不是譁眾取寵或指鹿為馬之人，他的太太也是華人，所以我絕不相信那位華裔記者所報導的言論。」

在此篇名為「拜登重建太平洋關係之際，反亞裔攻擊侵蝕美國形象，川普的反中言論被認為是對亞裔美國人的偏見之源」的文章中，從社會、歷史背景以及新聞事件闡述亞裔的處境。

報導寫道，「自20世紀60年代以來，亞洲移民一直被認為是『模範少數族裔』，在歐洲裔美國人的眼中，亞洲移民比其他移民群體更成功、更勤奮，但在政治上卻不那麼積極。」

該記者隨後引用德恩的一段話稱，亞裔移民和亞裔美國人的工資收入，高於美國人的平均水平，在考試方面也比美國人的平均分數要高，以此證明對亞裔的歧視並不存在。

文章也寫道，就家庭收入中位數而言，亞裔美國人的收入甚至超過白人家庭，但這也為那些否認反亞裔情緒日益高漲的批評者提供了彈藥，認為亞裔的生活水平和教育程度表明他們沒有受到歧視。

這名華裔記者隨後將德恩的採訪內容以連結發在推特上，並表達自己的憤怒；她寫道，「紐約大學美中關係中心主任告訴我，美國並不存在對亞裔的廣泛歧視，認為是中共的說辭，同時也因為我們掙的錢更多，考的分數更高」；周夢媛並在這段提問後面加註「停止仇視亞裔」的話題標籤。

這段貼文引起一些網友不滿，有人稱，德恩認為亞裔沒有被歧視的那些因素，「恰恰是歧視亞裔情緒的來源」。