我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

非裔男曼哈頓大罵「滾回中國」 巡邏便衣警當場逮捕

反壟斷處罰後 阿里巴巴公開信：新的起點

非裔男曼哈頓大罵「滾回中國」 巡邏便衣警當場逮捕

記者張晨／紐約報導
非裔男曼哈頓大罵「在你被弄死之前滾回中國」當場被捕。(市警提供)
非裔男曼哈頓大罵「在你被弄死之前滾回中國」當場被捕。(市警提供)

針對亞裔的仇恨言論頻發，紐約市警已經在多地區增派便衣警員巡邏，而9日下午一名非洲裔男子在曼哈頓中城大罵一男子「在你被弄死之前，快滾回中國當場被捕，因為其攻擊的對象正是一名警察，而這已經是一周內，市警便衣在街上遇到並逮捕的第二名涉及仇恨犯罪動機的嫌犯。

警方表示，案發當日下午4時30分左右，一名便衣警員正在第33街交第七大道處巡邏，而35歲非洲裔男子羅德里格斯(Juvian Rodriguez)走近了他，並開始咆哮「在你被弄埋進墓地之前，快滾回中國！」(Go back to China before you end up in a graveyard!)

而羅德里格斯不知道站在他面對的是一名便衣警員，此後還不依不饒說，「我要扇你一巴掌，然後再在你臉上捅一刀。」(I’m gonna slap the holy piss out of you and stab you in the face.)

警方稱，這名警員現場立即通知了附近警局的警員前來支援，後者現場逮捕了羅德里格斯；知情人士表示，此人前科累累，有20多次的被捕紀錄，包括吸毒和毆打他人。

現場警員表示，在戴上手銬之前，他對便衣警員說的最後一句是，「就算進監獄，我也不在乎。」

「顯然他實現了他的願望。」一位消息人士打趣道，「我們就像是這個人渣的『許願池』。」

9日晚，羅德里格斯被警員從曼哈頓中城南區警署押出，當一個記者向其發問「你為什麼要這麼做？」時，他則大喊，「你媽！」(Your mother!)

而這已經是一周內市警便衣當街抓獲的第二名以反亞裔仇恨犯罪為動機的嫌犯，6日下午50歲的非洲裔女子威廉姆斯(Sharon Williams)在曼哈頓華埠麥地臣街( Madison St.) 街43號的Good Choice For Nails美甲店大放種族仇恨言論，稱「是你把新冠帶到了這」，而後又威脅使用暴力，被一名分配到五分局的「亞裔仇恨犯罪工作組」(Asian Hate Crime Task Force)便衣警員當場逮捕。

亞裔 曼哈頓 仇恨犯罪

上一則

「孬種、滾回家」美國隊亞裔選手當街遭辱 嘆眾人旁觀

延伸閱讀

「不是李小龍就滾」亞裔男曼哈頓地鐵站遭肘擊

「不是李小龍就滾」亞裔男曼哈頓地鐵站遭肘擊
「滾回你國」曼哈頓華女用中文聊天被搧耳光

「滾回你國」曼哈頓華女用中文聊天被搧耳光
非裔闖華人美甲店嗆「仇恨言論」 遭便衣警逮捕

非裔闖華人美甲店嗆「仇恨言論」 遭便衣警逮捕
中城反亞裔仇恨案 冷血門衛被解雇 大樓提供完整監控

中城反亞裔仇恨案 冷血門衛被解雇 大樓提供完整監控

熱門新聞

又仇恨犯罪？紐約布魯克林亞裔女遭男無故扯髮

2021-04-07 20:15
年約35歲的女嫌7日晚在華埠對受害人大罵「滾回你的回家」，並搧她耳光。(市警提供)

「滾回你的國家」 華女用中文聊天被搧耳光

2021-04-08 12:59
擁有洛杉磯時報的黃馨祥撰文表示歧視亞裔無所不在，但要克服它。(Getty Images)

華裔富豪黃馨祥：美國種族歧視無處不在 徹底理想幻滅

2021-04-04 02:19
案發當晚事發美甲店也早早打烊。(記者張晨/攝影)

「你把新冠帶到美國」非裔女罵華人罵便衣警 當街被捕

2021-04-07 13:54
日裔空手道選手國米櫻。(取材自Instagram)

亞裔奧運選手遭白男罵「中國人、生魚片」目擊者冷眼

2021-04-09 20:43
江克蘿在地鐵站遭受他人無故毆打後，右臉較左臉非常腫脹。(江克蘿提供)

「一出門就害怕」華女地鐵站無故被毆 非裔嫌僅輕罪

2021-04-03 23:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
希臘落難王子 陪伴女王逾70年

希臘落難王子 陪伴女王逾70年
木地板刮痕有救了 她曝獨門祕訣：只要靠「這顆」

木地板刮痕有救了 她曝獨門祕訣：只要靠「這顆」
網頁悼爺爺 哈利準備返英奔喪 梅根還未確定

網頁悼爺爺 哈利準備返英奔喪 梅根還未確定
中國「反壟斷」開鍘 阿里巴巴被罰182億元

中國「反壟斷」開鍘 阿里巴巴被罰182億元
亞裔奧運選手遭白男罵「中國人、生魚片」目擊者冷眼

亞裔奧運選手遭白男罵「中國人、生魚片」目擊者冷眼