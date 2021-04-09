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亞裔選手遭白男罵「中國人、生魚片」目擊者冷眼

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亞裔奧運選手遭白男罵「中國人、生魚片」目擊者冷眼

記者顏伶如、編譯林梅婕／綜合報導
日裔空手道選手國米櫻。(取材自Instagram)
日裔空手道選手國米櫻。(取材自Instagram)

今夏將代表美國參加東京奧運的亞裔運動員，包括日裔空手道女選手國米櫻(Sakura Kokumai)，韓裔男子體操選手摩爾達爾(Yul Moldauer)、華裔輪椅女網選手唐娜‧馬修森(Dana Mathewson)，7日在美國奧林匹克暨帕拉林匹克委員會(United States Olympic and Paralympic Committee，USOPC)媒體高峰會上，針對近來連續發生的亞裔遭受歧視及攻擊事件發表談話時，都提到曾遇過類似經驗。

日前國米櫻曾在社群媒體Instagram分享一段影片，描述自己在加州遭受種族歧視的親身經歷；她聲稱影片中的男子無端朝她當街辱罵，甚至還使用帶有種族歧視的攻擊性字眼。

畫面可見該男子大罵國米櫻是個孬種(loser)，並喊道「滾回家，你這個愚蠢的X子(Bxxxx)」、「我他X的會要你好看」(I'll fxxx you up)等。

該男子最後拋下一句「中國人！生魚片！」（Chinese! Sashimi!），便駕車離開。

文中國米櫻透露，該男子上車離去前甚至還用種族歧視的字眼辱罵她；「我知道近日來返亞裔的仇恨事件一直發生，幾乎每天在新聞上都看得到，」國米櫻說：「但我從沒想過會發生在自己身上，而且就在我平常會去的公園。」

此外，國米櫻指事發當時周圍有許多目擊者，卻沒有人對她伸出援手、或試圖阻止那名男子繼續騷擾她，她說：「我不知道哪個比較糟糕，是一個陌生人沒來由地對我大聲吼叫、又威脅要傷害我，還是那些在我身旁目睹一切，卻什麼也沒做的人。」

然而，如今挺身而出的亞裔選手們都表示，分享個人遭遇、把自己的經驗講出來並不是想要得到憐憫，而是希望喚起社會大眾的警覺意識。

母親為華裔的唐娜‧馬修森說，其實從小到大並沒有面臨太多種族歧視，直到新冠疫情出現後。各種與疫情及華裔有關的所謂「笑話」，對她來說都是從未體驗過的。

上個月摩爾達爾也同樣在Instagram寫下親身經歷的事件表示，在馬路上被一名女性駕駛人超車之後，他按了喇叭，紅燈時兩輛車併排停下，這名女性駕駛人突然對他喊著：「滾回中國。」

聖伯納汀諾加州州立大學(California State University，San Bernardino)仇恨與極端主義研究中心在上個月釋出一項報告，分析16個主要城市在新冠肺炎爆發後，針對亞裔的仇恨犯罪率飆升150%。

日裔空手道選手國米櫻遭一名陌生男子騷擾，被呼喊「中國人」和「生魚片」，又叫她「滾...
日裔空手道選手國米櫻遭一名陌生男子騷擾，被呼喊「中國人」和「生魚片」，又叫她「滾回家」。(取材自Instagram)

種族歧視 亞裔 中國

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