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攻擊華裔婦女而遭仇恨犯罪起訴 西雅圖男子辯稱無罪

記者顏伶如／綜合報導

51歲西雅圖男子漢納爾(Christopher Hamner)涉嫌上個月連續騷擾攻擊華裔婦人，包括在馬路停紅燈時以髒話辱罵帶著兩個孩子的華裔母親，遭到檢察官以仇恨犯罪(hate crime)罪名起訴後，8日首度出庭應訊時向法院辯稱無罪。漢納爾辯護律師向法官指出，漢納爾並無前科，患有精神疾病，應該無保獲釋，以便尋求醫師的專業協助。

華盛頓州金恩郡高等法院(King County Superior Court)法官並未同意被告律師請求，將漢納爾保釋金訂為1萬元，並為漢納爾交保設定兩項條件，包括不得接近被害婦女，並須接受居家電子監測。

金恩郡檢察官在庭上指出，證據顯示，在三天時間裡，漢納爾兩度騷擾、攻擊亞裔民眾。

被告律師則說，漢納爾在美國空軍服役後光榮退伍，在西雅圖退伍軍人醫療中心(Seattle VA Medical Center)工作。被告律師向法官指出，漢納爾身為非洲裔，如果關進監獄將因種族身份遭受不公對待。不過被告律師意見並未獲得法官採納。

法院紀錄顯示，擁有華裔及馬來西亞裔血統的受害婦女潘米拉‧柯爾(Pamela Cole)，3月16日帶著10歲、5歲兩個孩子開車在金恩大道(Martin Luther King Jr Way)等紅燈時，遭到漢納爾搖下車窗以髒話、種族歧視用詞高聲辱罵，漢納爾還跳下車企圖上前攻擊。

她說，兩個孩子坐在後座，她嚇得鎖上車門，當時感到非常害怕且無助，變成綠燈時開車離開之際，漢納爾則朝她的車子丟東西。柯爾後來將車子停到附近店家門口，打電話報警。她說，等待員警前來的20分鐘期間非常恐懼，擔心漢納爾會追上來。

另一名受害婦女王珍妮(Jenny Wong，音譯)向法院出示行車紀錄器錄影畫面，內容顯示3月19日開車在燈塔山社區(Beacon Hill)時遭到漢納爾逼車，後來漢納爾還在停車場朝她與同車女性友人扔擲水瓶。她說，漢納爾的種族歧視辱罵並沒有被行車紀錄器拍下，整個過程非常可怕。

種族歧視 華裔 亞裔

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