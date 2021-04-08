「滾回你的國家」 華女用中文聊天被搧耳光

年約35歲的女嫌7日晚在華埠對受害人大罵「滾回你的回家」，並搧她耳光。(市警提供)

曼哈頓華埠 7日晚一名嫌犯，對另一名坐在旁邊與友人用中文交談的25歲女子發表反亞裔 言論，女嫌不僅對受害人大罵：「你他X的閉嘴，滾回你的國家」，更搧她耳光；警方8日公布嫌犯照片及現場監視器畫面，呼籲民眾舉報。

(影音來源：市警提供)

根據轄區市警五分局消息，7日晚約7時36分，25歲的受害人坐在格蘭街(Grand St.)279號的「Stax Ice Cream」，靠近科西街(Forsyth St.)的戶外用餐座與友人用中文聊天，一名女性陌生人上前，對她說：「我不想聽妳說話，你他X的閉嘴，滾回你來的地方，滾回你的的國家！」

根據警方公布畫面，在辱罵完後，女嫌一度離開現場，隨後又轉身用力搧受害人耳光，接著再逃走；受害人拒絕接受醫療協助。

警方表示，該名女嫌年約35歲、膚色黝黑，身高約五呎五吋、體重180磅，身材壯碩蓄黑短髮，在最後被看見時身穿黑色背心、黑色褲子、白色運動鞋和一件灰色外套。

警方公布嫌犯照片與現場監視器畫面，呼籲民眾看到與影片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。