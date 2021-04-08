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影／身為亞裔在美遭歧視經驗 韓國電競選手：很可怕

中央社舊金山8日綜合外電報導
取自推特@swingchip930 截圖
取自推特@swingchip930 截圖

一名年輕旅美韓國電競選手描述他在德州遭遇「難以形容」種族歧視經驗的影片，在社群網站上瘋傳。

過去一年來，美國仇恨亞裔暴力事件激增，維權人士將此歸咎於前總統川普（Donald Trump）的言論，尤其是他一再將2019冠狀病毒疾病（Covid-19 ）說是「中國病毒」（China virus）。

效力達拉斯燃料隊（Dallas Fuel）的韓國電競選手李義錫（Lee Eui-seok，音譯）在串流平台Twitch的一段問答短片中，講到這是他頭一回在美經歷到這樣的種族歧視。。達拉斯燃料隊是一支以美國達拉斯為基地的「鬥陣特攻」（Overwatch）電子競技隊伍。

李義錫說：「身為亞裔在這裡很可怕的。」22歲的他在達拉斯燃料隊的暱稱是「無畏」（Fearless）

「人們一直找我們麻煩，甚至一直對著我們咳，他們會刻意對我們咳。他們會一邊笑，一邊對我們飆髒話。」

「這裡的種族歧視不是在開玩笑。」

根據美國加州大學仇恨與極端主義研究中心（Center for the Study of Hate and Extremism）最近一份報告，即使整體仇恨犯罪下降7%，全美各地16大城市針對亞裔仇恨犯罪在去年幾乎成長兩倍，從49起增加到122起。

李義錫表示，他在達拉斯碰到的種族歧視迫害情況「幾乎天天上演」，不但「很可怕」，也很「嚴重」。

他說，人們在路上會趨前，飆罵種族歧視字眼。不過，李義錫說，3年前，他在洛杉磯時，可以很和平地在美國生活。

「我不覺得那時候我們有這樣的問題。」

種族歧視 美國 亞裔

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