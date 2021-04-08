影／身為亞裔在美遭歧視經驗 韓國電競選手：很可怕

取自推特@swingchip930 截圖

一名年輕旅美韓國電競選手描述他在德州遭遇「難以形容」種族歧視 經驗的影片，在社群網站上瘋傳。

過去一年來，美國 仇恨亞裔 暴力事件激增，維權人士將此歸咎於前總統川普（Donald Trump）的言論，尤其是他一再將2019冠狀病毒疾病（Covid-19 ）說是「中國病毒」（China virus）。

i dont know if i'm "stepping out of line" for translating something about what another team's player is experiencing



but here's the full translation of that Fearless clip.



please see some of what OWL players and staff are facing as Asians in America. pic.twitter.com/LZWvnRkuAx — swingchip (@swingchip930) April 6, 2021

效力達拉斯燃料隊（Dallas Fuel）的韓國電競選手李義錫（Lee Eui-seok，音譯）在串流平台Twitch的一段問答短片中，講到這是他頭一回在美經歷到這樣的種族歧視。。達拉斯燃料隊是一支以美國達拉斯為基地的「鬥陣特攻」（Overwatch）電子競技隊伍。

李義錫說：「身為亞裔在這裡很可怕的。」22歲的他在達拉斯燃料隊的暱稱是「無畏」（Fearless）

「人們一直找我們麻煩，甚至一直對著我們咳，他們會刻意對我們咳。他們會一邊笑，一邊對我們飆髒話。」

「這裡的種族歧視不是在開玩笑。」

根據美國加州大學仇恨與極端主義研究中心（Center for the Study of Hate and Extremism）最近一份報告，即使整體仇恨犯罪下降7%，全美各地16大城市針對亞裔仇恨犯罪在去年幾乎成長兩倍，從49起增加到122起。

李義錫表示，他在達拉斯碰到的種族歧視迫害情況「幾乎天天上演」，不但「很可怕」，也很「嚴重」。

他說，人們在路上會趨前，飆罵種族歧視字眼。不過，李義錫說，3年前，他在洛杉磯時，可以很和平地在美國生活。

「我不覺得那時候我們有這樣的問題。」