布碌崙亞裔女遭男子無故扯髮 仇恨犯罪工作組介入調查

涉嫌無故攻擊亞裔女的外族裔男子。(市警提供)

轄管布碌崙(布魯克林)南區的市警61分局7日發布消息，一名亞裔 女子日前走在街上時，突然被一名陌生男子突襲，並被其拉扯頭髮一陣後才放手，兩人期間未有任何交流；紐約市 警亞裔仇恨犯罪 工作組目前已介入調查，呼籲知情民眾提供線索。

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影音來源：市警提供

案件發生於上個月22日早上7時45分許，在位於Kings Highway1308號購物商場門口外；據警方消息，一名外族裔男子沒說一句話，就朝32歲亞裔女子靠近，並動手拉扯她的頭髮。

據監控錄像顯示，該名穿著白色衛衣的男子當時站在人行道上，身體朝著亞裔女子的方向，在她走到離自己身前不遠的距離時，男子突然激進的朝女子湊近；先是撞了受害者一把後，左手接著拉扯起她的馬尾，女子雙手想拉回頭髮、雙腳則穩著身子不讓自己被拖走，呈現一個鞠躬的狀態，大約五秒鐘後嫌犯才收手。

監控錄像清楚看見，嫌犯一放手後就慢悠悠的轉身往反方向走開，可期間右手還用力的敲擊店門或玻璃窗，看起來神智不正常；受害者則是沒反應過來，愣在原地眼看嫌犯離去。

警方表示，兩人期間沒有任何交流，受害者也沒被搶走貴重物品，亞裔仇恨犯罪工作組已介入調查；警方形容，嫌犯是一名膚色較淺、身材中等、黑髮棕色眼睛、有鬍鬚和鬍子的成年男子，最後一次被看見時身穿灰色連帽衣、藍色褲子和黑色球鞋。

轄區近來發生多起針對亞裔攻擊案件，61分局局長福特(Derby Fort)7日表示理解大眾的憂慮，警方會將民眾安全擺在首位，盡全力保衛人民，呼籲居民任何問題都可隨時向警方詢問；警員也和案件中的受害者保持密切聯繫，並增加在街道上的巡邏工作，早日逮捕嫌犯。

警方呼籲民眾若看到形跡可疑者或與照片中體貌特徵相似者，立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或是撥電(917) 929-761061至分局警民會副主席曾思闡提供線索，消息來源絕對保密。