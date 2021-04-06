非裔闖華人美甲店嗆「仇恨言論」 遭便衣警逮捕

一名非裔女子在曼哈頓華埠附近一家華人經營的美甲店內恐嚇店家和員工，並大放種族仇恨言論。（記者張晨／攝影）

曼哈頓華埠 6日晚發生一起疑似仇恨犯罪案件，一非洲裔女子在華埠附近一家華人經營的美甲店內恐嚇店家和員工，並大放種族仇恨言論，而這一幕正好被在附近巡邏的便衣警員發現，現場將該女子逮捕。

警方表示，案發當日下午近傍晚時分，在位於麥地臣街( Madison St.) 街43號的Good Choice For Nails美甲店內，一名50歲的非洲裔女子和店內員工發生爭執，隨後大放種族仇恨言論以威脅店家。

自反亞裔犯罪浪潮發生後，市警不但加大警力駐守，更加派了便衣警員巡邏，而這一度被外界質疑為為警局爭取利益的公關工具，不會有任何實質性作為。

而當日，正在附近巡邏的便衣警員正好看到了這一幕，當場將該名女子抓獲並帶回了警局進行調查；近5時30分許，五分局門前也集結了大批的便衣警員。

市警總局局長希爾(Dermot Shea)此前就表示，一系列的變動將注重在對社區的外展工作，以及執法單位內部的編制；其中市警將在社區增加便衣警察 ，「我們要對那些攻擊者傳達明確的訊息，無論是你透過談話、威脅性活動，或在人行道、地鐵 月台上打算攻擊的目標，都有可能是便衣警察，所以請三思。」

但當局並沒有提供有關部署的進一步細節，市警表示，「出於安全原因考量，不會討論人員配備問題。」

五分局也表示，無論案件發生在哪裡，是在街道上、捷運系統還是任何地點，市警都會在附近確保人們的安全，因為將有更多的臥底警員會被重新調配，「如果人們勇敢發聲，我們就會出現。」