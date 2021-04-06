中城反亞裔仇恨案 冷血門衛被解雇 大樓提供完整監控

門衛在嫌犯走後上前詢問受害者情況。(監控視頻截圖)

在曼哈頓 中城一棟豪華住宅樓前發生的反亞裔 攻擊案件中，不但涉案嫌犯艾略特(Brandon Elliot)曾因年少時弒母令人震驚，且大堂內的幾名門衛也在目睹全過程後關上了樓門試圖息事寧人而遭人詬病；該大樓管理者6日表示，已經解雇了涉案門衛，但在其提供的一份較為時完整的監控視頻中顯示，嫌犯離開後門衛確有外出詢問受害者情況，並表示，當時未及時上前幫忙是因為看到「嫌犯手裡有刀」。

38歲的嫌犯艾略特3月29日在中城西43街360號外將正在走去教堂的菲律賓裔女子卡麗踹倒，而後又連續三腳猛踹其頭部，並以歧視性言論辱罵；這處高檔住宅，位於地獄廚房(Hell's Kitchen)社區，由布羅德斯基組織(Brodsky Organization)管理。

在市警此前提供的一段26秒的監控視頻顯示，案發就在該大樓的正門外，而當時站在大廳內的工作人員就站在一旁，甚至關上了樓門，這引發了媒體和民眾的關注和憤怒。

但在該大樓提供的一段較為完整的一段視頻中顯示，在襲擊者離開現場後，門衛曾上前詢問受害者情況；並表示，他們之所以沒有直接上前幫忙，是看到了嫌犯手裡揮舞著一把尖刀。

布羅德斯基組織上周表示，目睹案發過程的大樓員工已被停職，並將與員工工會一起調查該案；而該公司6日宣布，目前已完成了調查，並解雇了視頻中看到的兩名門衛。

該公司的在一份聲明中表示，雖然整個視頻顯示，襲擊者離開後門衛出來幫助了受害者，並攔下了一輛警車，但很明顯，他們並沒有嚴格遵守公司要求的緊急安全協議；由於這個原因，該二人和公司的雇用關係已經終止，且立即生效。

在5日的庭審上，該案的嫌犯艾略特遭曼哈頓地區檢察官正式以兩項仇恨犯罪 的二級攻擊罪、一項仇恨犯罪的一級襲擊未遂(attempted assault)等三項罪名將其起訴，並不得保釋；艾略特下次出庭時間為4月21日。