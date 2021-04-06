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亞裔店員被打罵「狗娘養的中國人」警公布嫌犯照片並列仇恨犯罪調查

記者張晨／紐約報導
嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)
嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)

紐約市近日又發生一起涉及針對亞裔受害者的案件，一名亞裔便利店員工3日在曼哈頓中城工作時，因阻止一名沒戴口罩且試圖偷竊的顧客，被辱罵「狗娘養的中國人」(You Chinese motherfucker)，而後更遭到毆打；目前警方已將該案列為仇恨犯罪調查。

影音來源：市警提供

警方表示，這名26歲的亞裔受害者當日凌晨正在中城的711值夜班，早上5時45分左右，一名沒有戴口罩非洲裔男子走進店裡，疑似準備盜取店內商品。

➤➤➤阻未戴口罩顧客偷竊 亞裔店員遭罵「狗娘養的中國人」

警方稱，該店員試圖上前制止時，而非洲裔男子則惱羞成怒，大罵店員「你這個狗娘養的中國人」，並舉拳毆打其臉部數次，期間造成受害人臉部大面積瘀青。

在接獲報案後，該案起初未被歸類為仇恨犯罪；根據警方，嫌犯的攻擊是由於「兩人的盜竊與糾紛」，不過在4日下午該案已被列為仇恨犯罪調查，目前尚未有人被逮捕。

警方5日晚公布案發地的監控錄像，該作案的非洲裔男子體型中等，留有落腮鬍，最後一次被看到時身穿棕色夾克，灰色連帽衫，黑色褲子和黑色運動鞋。

現呼籲民眾有看到和圖中和視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)
嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)

亞裔 仇恨犯罪 中國

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