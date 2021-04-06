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反仇恨亞裔 女子網上發起資助亞裔乘坐出租車活動

記者黃伊奕／紐約報導
帕克發起為亞裔提供乘坐出租車經費的活動。（圖片取自Instagram）
帕克發起為亞裔提供乘坐出租車經費的活動。（圖片取自Instagram）

針對不斷發生的攻擊亞裔犯罪案件，人們對於獨自乘坐公共交通工具感到擔憂，對此布碌崙(布魯克林)亞裔女子在社交媒體上發起為無法支付出租車的提供資金幫助的活動，並短短兩天內湊集十萬元善款。

活動由布碌崙(布魯克林)亞裔女子帕克(Madeline Park)發起，她以往經營的Instagram帳戶@cafemaddy過去主要分享一些美食相關的帖子，頗有影響力；她說之前在紐約乘搭地鐵非常簡單，現在卻變的複雜和恐懼，「我從來沒有在地鐵上感到如此恐懼過，每時每刻都保持警惕的看著周圍所有人，擔心有人來攻擊或騷擾我。」

出於安全考慮帕克開始選擇出租車，但發現很多人因囊中羞澀沒有選擇出租車的能力，便開始私掏腰包為身邊朋友提供補償好便於他們乘坐出租車；「我一開始不過是一句，嘿，我有2000元，如果你沒錢做出租車，從Venmo上找我要。」

當更多人知道她的慷慨後開始向她捐錢，她又開設了Instagram帳戶@cafemaddycap專門用來組織相關工作，短短兩天時間裡，她便收到了10萬2093.15元善款；「捐款的人來自全國各地，包括所有種族，很多人發來信息說，『我只是希望表達對你們的支持，希望更多人安全的乘坐車輛』，這讓我非常感動，原來那麼多人在仇恨亞裔問題上有如此堅決的反對態度。」

現在帕克和朋友在帳戶上提供了填寫申請表格的連結，專門為亞裔女性、亞裔長者以及亞裔女同性戀者報銷出租車費，並呼籲大家能為自己身邊的長者填寫相關表格，以便不熟悉電腦的人群同樣能享受這項服務和善心。

帕克說現在正在想辦法擴充這項服務，但更希望這個程序只是臨時的，「我希望大家感受到支持，但這僅僅是為了保護大家安全而不得不進行的努力。」

亞裔 租車 地鐵

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