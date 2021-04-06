反仇恨亞裔 女子網上發起資助亞裔乘坐出租車活動

帕克發起為亞裔提供乘坐出租車經費的活動。（圖片取自Instagram）

針對不斷發生的攻擊亞裔 犯罪案件，人們對於獨自乘坐公共交通工具感到擔憂，對此布碌崙(布魯克林)亞裔女子在社交媒體上發起為無法支付出租車 的提供資金幫助的活動，並短短兩天內湊集十萬元善款。

活動由布碌崙(布魯克林)亞裔女子帕克(Madeline Park)發起，她以往經營的Instagram帳戶@cafemaddy過去主要分享一些美食相關的帖子，頗有影響力；她說之前在紐約乘搭地鐵 非常簡單，現在卻變的複雜和恐懼，「我從來沒有在地鐵上感到如此恐懼過，每時每刻都保持警惕的看著周圍所有人，擔心有人來攻擊或騷擾我。」

出於安全考慮帕克開始選擇出租車，但發現很多人因囊中羞澀沒有選擇出租車的能力，便開始私掏腰包為身邊朋友提供補償好便於他們乘坐出租車；「我一開始不過是一句，嘿，我有2000元，如果你沒錢做出租車，從Venmo上找我要。」

當更多人知道她的慷慨後開始向她捐錢，她又開設了Instagram帳戶@cafemaddycap專門用來組織相關工作，短短兩天時間裡，她便收到了10萬2093.15元善款；「捐款的人來自全國各地，包括所有種族，很多人發來信息說，『我只是希望表達對你們的支持，希望更多人安全的乘坐車輛』，這讓我非常感動，原來那麼多人在仇恨亞裔問題上有如此堅決的反對態度。」

現在帕克和朋友在帳戶上提供了填寫申請表格的連結，專門為亞裔女性、亞裔長者以及亞裔女同性戀者報銷出租車費，並呼籲大家能為自己身邊的長者填寫相關表格，以便不熟悉電腦的人群同樣能享受這項服務和善心。

帕克說現在正在想辦法擴充這項服務，但更希望這個程序只是臨時的，「我希望大家感受到支持，但這僅僅是為了保護大家安全而不得不進行的努力。」