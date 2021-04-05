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仇恨亞裔頻傳…新版「功夫」將開播 華裔女星挑大樑

林梅婕／綜合5日電
以傳統亞裔故事為主軸的好萊塢經典動作影集「功夫」(Kung Fu)在翻拍後重新推出，7日將首播；主角從原版的白人男性改由華裔女星奧莉維亞．梁(Olivia Liang)主演。(美聯社)
以傳統亞裔故事為主軸的好萊塢經典動作影集「功夫」(Kung Fu)在翻拍後重新推出，7日將首播；主角從原版的白人男性改由華裔女星奧莉維亞．梁(Olivia Liang)主演。(美聯社)

在仇恨亞裔的種族事件頻發之際，以傳統亞裔故事為主軸的好萊塢經典動作影集「功夫」(Kung Fu)經翻拍，重新推出，7日將在CW頻道首播，TNT頻道也將在11日播出；全劇大改故事主線，主角更從原版的白人男性改由華裔女星奧莉維亞．梁(Olivia Liang)主演。

「當我成為演員後，每次試鏡都會有人問我，為什麼我的履歷裡沒有武術的技能，因為這對亞裔來說是再典型不過的刻板印象。」奧莉維亞．梁說：「所以我給自己許下了承諾，我永遠都不要學武術，除非有人付錢讓我去學。」

沒想到，奧莉維亞．梁真的做到了。

1972年版的「功夫」影集由美國男星大衛卡拉汀（右）扮演少林寺武僧。(取材自IM...
1972年版的「功夫」影集由美國男星大衛卡拉汀（右）扮演少林寺武僧。(取材自IMdb)

原版功夫的男主角、少林和尚金貴祥由已故男星大衛卡拉汀(David Carradine)飾演，全劇共三季，於1972年至1975年間播出後大受好評，更掀起一陣功夫熱潮；甚至在1986年還推出「功夫電影版」(Kung Fu:The Movie)，並邀請到李小龍之子李國豪(Brandon Lee)加入演出。

新版「功夫」將主角的設定改為美籍的華裔少女沈妮琪(Nicky Shen，音譯)，描述她輟學前往中國少林寺學武，回鄉後卻發現故居淪陷為犯罪天堂，因此她利用習武技能打擊鎮上的罪犯。

全劇的選角大多以亞裔演員為主，包括節目統籌和製作人金克斯汀娜(Christina M. Kim)，她表示在劇作團隊中有超過五位劇作家都具有亞裔背景。她說：「對於能給更多人這樣一個發光發熱的機會，我感到很興奮。」

以傳統亞裔故事為主軸的好萊塢經典動作影集「功夫」(Kung Fu)在翻拍後重新推...
以傳統亞裔故事為主軸的好萊塢經典動作影集「功夫」(Kung Fu)在翻拍後重新推出，7日將首播；主角從原版的白人男性改由華裔女星奧莉維亞．梁(Olivia Liang)主演。(美聯社)

此外，飾演妮琪父親的知名華裔演員馬泰(Tzi Ma)也表示，製作團隊廣納許多具有亞裔背景的人，過程中他終於可以不用一直再向團隊解釋劇情，不僅讓拍攝更佳順利，也能使該劇呈現亞裔民族的真實性，藉以消彌外界對亞裔的仇恨：「我終於看到有亞裔演員來呈現亞裔真正樣貌的劇本，當觀眾們有了正確的了解後，對亞裔也會更友善。」

亞裔演員 華裔 中國

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