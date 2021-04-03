北卡亞裔便利店遭砸 歹徒高喊歧視言論 店主兒：非首次

監視錄像顯示，上月30日北卡州夏洛特市的一家亞裔所開的便利店，遭到暴徒入店揮棍搗毀，口吐種族歧視穢言。 (取自推特)

24歲的男子伍迪-席拉斯(Xavier Rashee Woody-Silas)30日持金屬棍棒進入北卡羅來納州 夏洛特運輸中心(Charlotte Transit Center )附近一間亞裔 店主經營的便利商店，大肆破壞店內並叫喊種族歧視 言論。

監視器畫面顯示一名男子走進店內，將堆滿商品的貨架拉倒，揮舞金屬棍棒試圖砸碎冰箱玻璃，店內顧客紛紛離開，約一分鐘後，一名身穿紅色衣服的男子進入店內，為攻擊叫好，顯然是歹徒的朋友，歹徒被捕後，店主關閉店面並清理環境，紅衣男子還重返便利商店並不斷騷擾老闆娘，甚至兩天後又來騷擾店主。

根據警方消息，負責保安的私人保全公司G4S逮捕砸店男子伍迪-席拉斯，根據公開紀錄，伍迪-席拉斯因以危險武器搶劫、傳達威脅、妨害治安行為、危害個人財產、抵抗一名警員被捕。

店主的兒子宋馬克(Mark Sung，音譯)說這不是第一次發生類似的事件，他的家人幾乎每天能能聽到「中國佬」、「滾回你的國家」等侮辱言論，宋馬克表示他一生都在經歷種族歧視，但新冠疫情使種族議題更加明顯。

先前也發生過攻擊事件，去年10月，宋馬克的父親追趕竊賊時被攻擊而腦震盪，相隔一個月，另一位竊賊向他父親丟未開封的可樂罐，砸中他的眼睛，兩次事件都讓他的父親住進醫院。

宋馬克表示，每年大約會有一次遇到店裡被人肆意破壞，並損失約5000元到9000元，這次攻擊事件並非他們經歷過最糟的；對於公開監視器畫面一事，宋馬克也相當掙扎，擔心會引發更多的騷擾，他說：「他們只是在等他們的所作所為上新聞，這樣他們就能吹噓了。」

宋家的親戚已在GoFundMe募款以幫助修復店內損失，目前已募得約1萬5000元，令宋馬克的父母大感驚訝，親朋好友打電話關心他們的情況，一名陌生人帶食物到店裡慰問他們。

宋馬克表示雙親感覺好些了，他們感受到他人的支持，知道人們在乎這件事。