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一車衝向國會致警1死1傷 嫌犯重傷送醫亡

華人好吃貓狗肉？公校如此出考題引眾怒

亞裔一家三口中央公園白日遭襲 嫌犯:你們總能占得先機

記者張晨／紐約報導
亞裔男子與妻子孩子中央公園白日遭襲。(abc7NY採訪截圖)
亞裔男子與妻子孩子中央公園白日遭襲。(abc7NY採訪截圖)

曼哈頓上西區3月27日再發生一起涉及亞裔受害者的襲擊案件，一男子光天化日之下與妻子孩子一起在中央公園度周末時遭一名未戴口罩男子的騷擾；而當受害者試圖告知其應遵守社交距離時他卻表示，「你有口罩這是你的特權，是啊，你們總是能占得先機。」隨後便舉拳揮打亞裔受害者，造成其面部骨折、眼部瘀血，現該涉案男子遭市警通緝。

警方表示，案發當日下午時分，在位於上西區赫斯海德岩石(Hernshead Rocks)旁邊的小湖附近，一名38歲的亞裔男子和其妻子及五歲兒子正在散步，而後一名男子朝這家人走來，隨後和其妻兒挨在很近的距離說話。

受害者1日遭接受abc7NY的採訪時表示，他此前就注意此人在區域內來回踱步且喃喃自語，且接二連三的試圖靠近一家三口，「我們嘗試躲開，但他也繼續跟著我們，這讓我感到非常不舒服。」

「最後一次我終於忍不住想要告訴他，這是個很大的公園，保持一些社交距離吧，他的臉那時幾乎已經快貼到我的臉上了。」受害者說。

但不想，該男子聽後卻說，「你有口罩這是你的特權，是啊，你們總是能占得先機。」隨後揮拳就朝受害者的臉上打去。

在回憶案發經過時受害者表示，自己遭到攻擊後產生了幾秒的眩暈，但他依然最擔心家人，想要掙扎著看清他們是否安全；而後他感到有液體順著臉流了下來，「我以為是汗，但用手一抹才知是血。」

警方表示，該案造成其臉部兩處骨折，眼部瘀血，目前還沒有任何證據表示這是一起仇恨犯罪案件，但警方不排除這種可能性。

受害者表示，不清楚嫌犯是否是出於種族仇恨而發起襲擊，但認為自己既然成為了目標，就有必要將經歷說出；據悉，當時旁邊一名路人拍下了嫌犯的照片，並提供給了警方以做調查使用。

現警方呼籲民眾有知曉此案線索者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

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