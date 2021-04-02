中國人好吃貓狗肉? 達拉斯公校老師出題涉歧視華人

達福地區華人聯盟發起簽名信活動，呼籲公立教育學區對涉歧視華人的老師解職處分。(Change.org)

德州達拉斯卡洛頓-法默斯獨立公立教育學區 (Carrollton-Farmers Branch)Blalack初中校友林喬伊(Joy Lim)本周三看到妹妹一份社會課考試題目，因明顯對華人刻板印象，並有歧視之嫌，立刻拍照上傳推特，引發各界痛批，雖然該學區發公開信對三名社會科老師行政停職進行調查，但亞裔 社區在各社交平台發起集體簽名信活動，要求學區道歉。

引起爭議的社會科考題如下：下面有關華人通有習性，哪個描述是正確的？(Which one of these Chinese NORMS is TRUE?)

A. 在中國，餐廳吃飽後打嗝會被割舌

B. 在中國某些地方小孩偷一顆糖，要被杖打50大板

C. 在中國吃狗肉貓肉是很平常的事

林喬伊接受CBS地方新聞訪問時表示，這個考題和選項，都令人厭惡並帶有歧視，是針對亞裔的又一次攻擊；她也提到，其影響性尤其令人痛心，因為這是對年幼者灌輸偏見、種族歧視 的言語和思想。

事發後幾小時，學區發了公開信，稱「這測驗題目的用語低貶而具傷害力，會對相關三位老師進行停職調查。」

達福地區華人聯盟抗議公立學校系統透過教育平台歧視華人，並煽動仇視。四月一日於change.org發起簽名抗議活動，提出「校方開除種族歧視教師」、

「學區道歉」、「學區提高對教師的種族敏銳度培訓和素質」等三要求，目前已有7500人簽名響應。

定居達福地區卡洛頓鎮的高女士說，她對此事感到非常失望，因為若是連學校、教師都不懂對多元、少數族裔的尊重，如何教導學生不霸凌亞裔?「對亞裔的針對性仇恨，我們不能再沉默。」

最近被獵頭公司爭取去達拉斯一工程公司任職的陳小姐，成長於人口多元的大華府都會區，她說，雖然德州這公司做的案子她比較喜歡，和她接洽的人也很和善，但她不會考慮去達拉斯。「選民選出、支持的議員公開發表反移民的歧視語言，連公立學校的社會科老師也拿納稅人的薪水，領頭示範下一代霸凌合理，這種地方其實和美國開國以來的價值觀，漸行漸遠了。」

達拉斯有43%的居民英語非母語，市長艾瑞克強森(Eric Johnson)才宣布3月26日是「反制針對亞裔仇恨日」。