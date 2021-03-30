亞裔中城遭暴打無人管 楊安澤:很可能發生在我母親身上

華裔紐約市長參選人楊安澤。（記者和釗宇／攝影）

曼哈頓中城29日再次發生仇恨攻擊亞裔 事件，一名65歲亞裔在西43街交第九大道附近突然遭一名非洲裔壯漢踹倒在地，並接著上前繼續拳打腳踢，並以種族歧視言論辱罵；事發後多名政界人士發聲譴責，華裔紐約市 長參選人楊安澤 表示，「類似的事情很容易發生在我母親身上」。

楊安澤30日在布碌崙(布魯克林)舉辦的記者會上表示，「像很多人一樣，我起床就看到這則駭人的視頻，一名亞裔女性被人無故猛打面部；這名走在地獄廚房的老太太所遭遇到的事情，很容易發生在我母親身上，因為我們家就住在那附近，所以我看到視頻的時候就想到了我媽媽。」

而鄰近案發附近樓宇的安保人員在目睹事件發生時，不但沒有上前幫忙，還關上了樓宇大門；楊安澤說，「這與紐約市所需要的是南轅北轍，我們需要團結、互助，為所有需要的人提供協助；在紐約，我們明明可以做得更好，如果你看到有人需要幫助，就應該上前幫忙。」

楊安澤再次呼籲白思豪增加市警局「亞裔仇恨犯罪工作組」(Asian Hate Crime Task Force)的資金投入，「亞裔仇恨暴力事件已經太過頻繁，令人痛心，紐約市絕不容許，人們應該毫無懼怕的走在街上。」