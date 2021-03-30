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亞裔婦遭狠踹 住宅樓警衛忙關門未救助 管理者:已停職

記者張晨／紐約報導
曼哈頓中城29日再發生一起光天化日之下仇恨攻擊亞裔事件，一名65歲亞裔女性在去教堂路上，突然遭一名非洲裔壯漢踹倒在地。而鄰近案發附近樓宇的安保人員在目睹事件發生時，不但沒有上前幫忙，還關上了樓宇大門，樓宇負責人30日表示，該人現已被停職。圖取自影片截圖
曼哈頓中城29日再發生一起光天化日之下仇恨攻擊亞裔事件，一名65歲亞裔女性在去教堂路上，突然遭一名非洲裔壯漢踹倒在地。而鄰近案發附近樓宇的安保人員在目睹事件發生時，不但沒有上前幫忙，還關上了樓宇大門，樓宇負責人30日表示，該人現已被停職。圖取自影片截圖

曼哈頓中城29日再發生一起光天化日之下仇恨攻擊亞裔事件，一名65歲亞裔女性在去教堂路上，突然遭一名非洲裔壯漢踹倒在地，並接著上前繼續拳打腳踢，並以種族歧視言論辱罵；而鄰近案發附近樓宇的安保人員在目睹事件發生時，不但沒有上前幫忙，還關上了樓宇大門，樓宇負責人30日表示，該人現已被停職。

影音來源：市警提供

警方表示，案發當日上午11時40分左右，在曼哈頓西43街360號樓宇前，一名65歲的亞裔女性在步行前往教堂時，遭一迎面走來的非洲裔男子無故攻擊；嫌犯抬腳將受害人踢倒在地，隨後在受害人倒地後還踢踏其頭部數次，並大罵「X你，你不屬於這」，隨後逃離現場。

警方稱，在調取案發地監控錄像後看到，鄰近建築配有安保人員，但在目睹了案發全過程後，不但沒有上前制止，也沒有在發生後給受害者以醫療救助，而是把門關上而息事寧人。

位於案發地的布羅斯基組織(Brodsky Organization)表示，目睹了周一上午襲擊案件的員工「已被停職，等待與工會聯合進行調查，並譴責針對亞裔社區一切形式的歧視、種族主義、仇外心理和暴力。 」

該樓的住戶也在看過監控視頻後表示震驚，並對看門人的冷漠反應感到憤怒，「這真的太可怕了，而從情感上來說沒有一點共情嗎？為什麼不報警呢？」；而另一些居民則認出了嫌犯， 並稱其是一名遊民，經常在附近遊蕩。

受害者隨後被趕來的急救人員送至紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone Hospital)接受治療，家屬在30日表示，受害者正在恢復，但傷情依舊嚴重。

市警總局局長希爾(Dermot Shea)表示，這個視頻使他感到「噁心」，不但對施暴者的暴行，更對旁觀者的冷漠；他呼籲紐約人能積極提供線索，並再次提到了對亞裔社區巡邏的加強。

州長葛謨(Andrew Cuomo)也發表聲明表示，將指示州警仇恨犯罪小組為市警調查提供協助，讓犯案者為自己行為負有責任，並確保在法律的最大範圍內受到起訴。

周一晚些時候，市警反亞裔仇恨犯罪工作組在推特上寫道，「這個冷血的大樓保安不僅沒有提供幫助，還把受害者關在了門外。」不過這條推文後來被刪除了。

警方呼籲民眾有看到和圖中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

曼哈頓亞裔老婦遭飛踹，嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)
曼哈頓亞裔老婦遭飛踹，嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)

亞裔 種族歧視 紐約大學

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