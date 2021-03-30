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種族歧視？仇恨犯罪？紐約地鐵非裔暴行 評論兩極

種族歧視？仇恨犯罪？紐約地鐵非裔暴行 評論兩極

記者張晨／紐約報導
全美歧視亞裔隨機攻擊亞裔事件頻傳。日前瘋傳的視頻顯示，在紐約市曼哈頓地鐵上，發生一名亞裔乘客遭到一名非洲裔暴打，揮拳如雨，更緊掐喉，欲置人於死的事件。(視頻截圖)
全美歧視亞裔隨機攻擊亞裔事件頻傳。日前瘋傳的視頻顯示，在紐約市曼哈頓地鐵上，發生一名亞裔乘客遭到一名非洲裔暴打，揮拳如雨，更緊掐喉，欲置人於死的事件。(視頻截圖)

一名貌似亞裔男子在紐約地鐵被一名非洲裔男子暴毆勒頸至昏厥的視頻在社交媒體轉發後，引起網友熱議；因該受害人疑似先講出辱罵非裔的「N詞」，在真相仍不明的情況下，部分網友稱不應先開罵種族歧視言論；但另一方則表示，「毫不留情地把別人往死裡打，就是仇恨犯罪。」

➤➤➤影／追緝惡棍：亞裔紐約地鐵遭非裔暴毆 勒頸昏厥

截至29日晚，在推特帳戶Asian Dawn發布的原帖下已有超過3000條評論、6000次轉發以及100萬次的瀏覽量，但評論者看法兩極。

一些網友表示，受害人被「狂扁」的原因，是「他自己才是真正的種族主義者」，說出了帶有種族侮辱性的詞語，當時無人上前制止非裔男子施暴的原因也是一樣，「當你真正目睹一個種族主義者被人修理，即使他處下風，也很難說服自己去幫助他。」

但也有人對受害人是否曾向非裔男子說出「n詞」持懷疑態度；有留言評論說，視頻中沒有紀錄到完整的案發過程，目前還沒有人真正能確定引發口角的原因，就算受害者真的說了，也不至於被人連續暴力毆打至昏迷，「這實在太讓人難以接受了。」

也有一些網友不願將該案和種族或仇恨偏見畫上等號；一名亞裔網友表示，「我是亞裔，我看到的就是兩個成年人打架，亞裔男子打輸了而已，為什麼非要將其上升為和族裔相關的話題？是不是有些小題大作了？」

一名亞裔在紐約地鐵遭暴毆視頻引爆網路，網友看法兩極。(取自推特)
一名亞裔在紐約地鐵遭暴毆視頻引爆網路，網友看法兩極。(取自推特)
一名亞裔紐約地鐵裡遭暴毆視頻引爆網路，網友看法兩極。(取自推特)
一名亞裔紐約地鐵裡遭暴毆視頻引爆網路，網友看法兩極。(取自推特)

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亞裔 非裔 種族主義

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