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圖輯／歷經7日救援 長榮長賜號揮別河岸

影／亞裔男紐約列車上遭非裔男暴打鎖喉至昏迷 警未找到受害者

記者張晨／紐約報導
亞裔男子J線列車遭非洲裔暴打鎖喉至昏迷，警方：無人報警未找到受害者。(視頻截圖)
亞裔男子J線列車遭非洲裔暴打鎖喉至昏迷，警方：無人報警未找到受害者。(視頻截圖)

一則亞裔男子在地鐵上遭非洲裔連續暴打、鎖喉至昏迷的視頻28日晚至29日在社交媒體被瘋傳；紐約市警29日表示，目前正在嘗試找到受害者，因為案發後沒有任何報警信息和警察報告。

影音來源：取自推特

根據這個被目擊者拍下的視頻顯示，該案發生在布碌崙(布魯克林)布什維克(Bushwick)和貝弗-史岱文森(Bedford- Stuyvesant)交界的科修斯科聖站(Kosciuszko St.)一輛開往曼哈頓的J線列車上，但目前尚不清楚案發的時間。

這段長達一分鐘的視頻中，並沒有紀錄衝突是因何而起，開始就為二人撕打的畫面，亞裔男子起先還在回擊，但沒過多久就被非洲裔男子打倒在座位上。

視頻裡，即使亞裔男子已經用手臂護住頭部，但非洲裔男子也沒有就此停手，而是連續握拳揮打近30下，而後又用手臂鎖住了受害者的喉嚨十餘秒，結束時又推撞了其頭部，而後泰然走下列車，至視頻結束，亞裔男子已經滿臉是血的倒地昏迷。

「他沒知覺了。」可以聽到一名旁觀者在受害者似乎失去意識後大喊，但這之中沒有人試圖阻止，但多個乘客大聲喊叫，要求攻擊者停下來；在這視頻結束時，可以聽到一名目擊者聲稱受害者曾稱攻擊者「n」詞。

警方29日表示，目前市警仇恨犯罪小組(NYPD’s Hate Crime Task Force is investigating)已經介入調查，並嘗試找到受害者，因為在案發後沒有找到任何案件相關的紀錄，

現呼籲民眾有看到和圖或視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

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