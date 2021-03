影／亞裔男紐約列車上遭非裔男暴打鎖喉至昏迷 警未找到受害者

一則亞裔 男子在地鐵上遭非洲裔連續暴打、鎖喉至昏迷的視頻28日晚至29日在社交媒體被瘋傳;紐約市警29日表示,目前正在嘗試找到受害者,因為案發後沒有任何報警信息和警察報告。

🚨 WARNING: VIOLENCE/BLOOD 🚨

A person violently beats up and punches an Asian male in the head repeatedly in a Manhattan Bound (J) train at Kosciuszko Street Station, chokes him afterwards until he is unconscious. Be on the lookout for this person! pic.twitter.com/FCrqiPcxFc