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在美受夠歧視 華裔官員露作戰傷疤：夠不夠愛國？

「不想當最後一批死者」近半長者打完疫苗 出行仍小心

在美受夠歧視 華裔官員露作戰傷疤：夠不夠愛國？

編譯潘勛／綜合27日電
今年69歲的華裔陸軍退伍軍人黃良華（小圖，取材自臉書），年少時自中國來美，投身軍旅。他在議會上拉起內衣展示服役時身上所受傷痕（大圖，視頻截圖），他說「難道這不叫愛國嗎」，痛斥歧視者因為他的華裔長相，質疑他的愛國熱誠。
今年69歲的華裔陸軍退伍軍人黃良華（小圖，取材自臉書），年少時自中國來美，投身軍旅。他在議會上拉起內衣展示服役時身上所受傷痕（大圖，視頻截圖），他說「難道這不叫愛國嗎」，痛斥歧視者因為他的華裔長相，質疑他的愛國熱誠。

新冠疫情引發美國國內反亞裔的氣氛，亞裔無端被攻擊的事件頻傳，俄亥俄州西切斯特鎮(West Chester Township)官員黃良華日前在鎮信託委員會上，眾解開襯衫，出示他軍旅20年一道橫亙胸膛的傷疤，質問「這樣夠不夠愛國？」黃良華慷慨激昂陳詞，面對當前仇亞犯罪，自己必須吶喊反對。他的這段愛國視頻經被貼上分享推特與社媒平台分享，目前已有數百萬點擊收視。

來源：NBC News YouTube頻道

黃良華在會議上提到自己歧視遭遇，多年難以申訴。但今天當下他被須要所有反應。他緩緩站起，從容不迫脫下西服，解下領帶，脫下衫，再拉起白色內衣，戲劇性地露出橫在胸膛一長道深色疤痕。

一直被人嘲弄「不夠像美國人」

華盛頓郵報27日報導，黃良華(Lee Wong)搬到美國已逾半世紀，一直被人嘲弄，說他看來不夠像美國人；他表示，儘管自己在陸軍服役20年，還是受到「無法克服皮相」的人所質疑。

新冠疫情搞得全美日常生活大亂一年多，針對亞太裔的仇恨犯罪變成天天都聽到的新新聞；「停止仇恨亞太裔」(Stop AAPI Hate)組織3月發表報告，指出疫情期間發生仇恨犯罪將近3800件。

黃良華接受「辛辛那提詢問報」(Cincinnati Enquirer)訪問，表示自己必須挺身而出，向當前的仇亞浪潮，怒吼反擊。

黃良華12歲父母過世，18歲從中國搬來美國，1970年代在芝加哥市攻讀藥劑學；他表示，讀到二年級時，他遭一名誤以為他是日裔的白人男子毆打；法官僅判該男子緩刑一年，讓因傷住院的他感到困惑、更是大怒。

他表示，自己憤世、憎恨白人達兩年，後來他娶了白人妻子。

曾申請當警察「申請書傳被扔掉」

黃良華遭遇歧視的案例不斷增多；他申請當警察，申請書據說被扔進垃圾桶，聽到其他警察大笑，用蔑視言詞嘲笑他。後來他去從軍，他自述這次人生抉擇讓他「了解美國精神及民主」，退伍後他在印第安納州當警官，2001年舉家搬到西切斯特鎮，2006年起當上無黨派的鎮信託委員，2020年以共和黨籍競選俄州參議員，但在黨初選便告失利。

過去一周，黃良華當著鎮信託委員會前強調，自己終於能昂首闊步，不再畏懼；他向當地媒體坦承，自己會高喊出心聲，是因朋友在肯塔基市的中餐廳被搗毀數次；視頻瘋傳後，很多人向他道謝，但他呼籲更多人站出來，勇敢向席捲全國的反亞裔歧視說不；他稱，亞裔不出聲，那麼歧視的人就更猖狂，亞特蘭大市六名亞裔婦女遭槍殺案遲早會再重演。

今年69歲的華裔陸軍退伍軍人黃良華，年少時自中國來美，投身軍旅。他在議會上拉起內...
今年69歲的華裔陸軍退伍軍人黃良華，年少時自中國來美，投身軍旅。他在議會上拉起內衣展示服役時身上所受傷痕，他說「難道這不叫愛國嗎」，痛斥歧視者因為他的華裔長相，質疑他的愛國熱誠。(取自視頻)
今年69歲的華裔陸軍退伍軍人黃良華，年少時自中國來美，投身軍旅。(取自臉書)
今年69歲的華裔陸軍退伍軍人黃良華，年少時自中國來美，投身軍旅。(取自臉書)

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