紐約市房檢員寄信亞裔住戶 收件人寫「Ching Chong」

紐約市房屋檢視員私發「Ching Chong」信件至亞裔住戶遭停職。(取自Duc Pham臉書)

紐約市 房屋保護和開發局(New York City Department of Housing Preservation and Development, HPD)一名雇員日前在檢視了曼哈頓上東區一亞裔 居民的公寓後向其發送了署名「Ching Chong」的信件；此時由當事人貼在社交媒體而不斷發酵，後經市府証實，正是該人私發了這封帶有反亞裔種族歧視 的信件，且已於26日遭到停職。

22歲的越南裔臉書程序員潘杜克(Duc Pham)和其室友於24日收到了這封署名為「Ching Chong」的信件，而發件人則來自市房屋保護和開發局緊急服務部(Emergency Services Bureau)。

潘杜克於當日將信件拍照上傳至社交媒體寫道，「一名房屋檢視員曾上門查看我們公寓熱水和供暖的問題，但沒有問我們的名字，而今天我們居然收到了這個，紐約你真是太棒了！」

這座位於上東區的五層無電梯公寓經常出供暖和熱水不足的問題，居民表示，所以在住戶們的多番投訴下，終於有人來進行了上門檢查。

潘杜克回憶，我們當日讓他進來，也沒怎麼交談，但他很有禮貌，非常快，不到30分鐘就結束了檢視。

截止26日該帖子在社交媒體上被廣泛傳播並引起了市府的注意，市府發言人奈德哈特(Bill Neidhardt)在推特上寫道，隨著全面調查的展開，這名員工已被立即停職且停薪，@NYCHousing也聯繫了當事人，並表示了道歉，紐約市團結在#StopAsianHate之中，任何種族主義仇恨都不會有容身之地。

市房屋保護和開發局證實，因涉嫌將反亞裔種族歧視言論輸入數據庫而被停職的檢視員正是於本月17日到訪潘杜克公寓的人，但當局拒絕透露他的身分。

「我們正在進行全面調查，以確定進一步的紀律處分。」該機構發言人在一份聲明中表示，「已經向受影響的個人表達了我們深切的歉意。」

但對此潘杜克則說，「他可能是一個種族主義者，而令人難過的是，其他人也沒有發現這個錯誤；但紐約，這個我們居住生活的偉大城市——我們曾寄希望於對移民及少數族裔的保護，確保這些事情不會發生，但作為政府機構，他們實際上成為了問題的製造者，這顯然非常令人失望。 」