我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌

「滾回你的國家」亞裔退伍軍人、美甲店接恐嚇信

加州眾議員譴責反亞裔 感謝台商捐口罩當範例

中央社／記者林宏翰洛杉磯25日專電
洛杉磯台美商會會長劉雅薇（右二）25日捐5萬片台灣製口罩給洛杉磯區食物銀行並為亞裔發聲。食物銀行執行長佛拉德（Michael Flood）（右）表達感謝。左為聯邦眾議員謝安達（Adam Schiff）、左二為駐洛杉磯辦事處長黃敏境。（中央社）
洛杉磯台美商會會長劉雅薇（右二）25日捐5萬片台灣製口罩給洛杉磯區食物銀行並為亞裔發聲。食物銀行執行長佛拉德（Michael Flood）（右）表達感謝。左為聯邦眾議員謝安達（Adam Schiff）、左二為駐洛杉磯辦事處長黃敏境。（中央社）

美國民主黨國會議員謝安達今天出席台美商會捐贈口罩儀式，譴責近一年增多的仇恨亞裔事件，稱讚台灣裔美國人的義舉是促進族群融合的範例。

選區在亞裔聚集的洛杉磯地區、從政20多年的謝安達（Adam Schiff）擁有華語名字，他是民主黨籍國會要角，現任眾議院情報委員會（House Intelligence Committee）主席。

經由駐洛杉磯台北經濟文化辦事處牽線，洛杉磯台美商會聯繫上國會議員謝安達。在他協調下，台商今天把台灣製造、箱子印有國旗的5萬片口罩捐給洛杉磯區食物銀行（Los Angeles Regional Food Bank）。

疫情未解之下，食物銀行倉庫裡的物資，攸關數萬貧寒家庭的溫飽。執行長佛拉德（Michael Flood）表示，該單位與大洛杉磯地區700個慈善組織合作，每月幫助90萬名低收入居民。

這批5萬片口罩將隨救濟食物一起發放，送到清寒人家手中。佛拉德感謝台美商會、辦事處，疫情期間無數家庭三餐不繼，更沒有能力購買口罩，這批捐贈真正可以拯救人命。

謝安達接受中央社記者訪問時，談到最近一年隨著疫情而升高的仇恨亞裔事件，表達譴責暴力的立場，「我們看到亞特蘭大的槍擊案是最糟糕的一場惡夢。我們大家都有責任站出來反對偏見與仇視」。

謝安達指出，更令人難過的是，聽到亞裔美國人特別是年長者說，光在街上行走都覺得害怕。他認為這現象不應繼續下去，「我們國家美好的一面就是多元融合。人們從世界各地來到這裡追求美好生活。這是我國最重要的理念」。

謝安達說：「感謝台美商會捐贈這批口罩，這是呈現了我國美好的一面，這是族群融合的範例，示範了我們如何團結對抗疫情。」

洛杉磯台美商會會長劉雅薇致詞時也為亞裔發聲，她說：「身為台灣裔美國人，我們也是亞洲裔。美國是一個多元族群的大熔爐，但我要告訴大家我們都是美國人，我們希望幫助我們國家，共同度過難關，讓美國再次成為一個安全的地方。」

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境以「今日此刻我們都是洛杉磯人」為開場白致詞。他說：「針對亞太裔而來的仇恨犯罪是一個嚴重問題，我們很高興看到美國總統拜登發聲，支持亞裔美國人，包括在場的台灣裔美國人，他們是這個國家裡的良善力量。」

洛杉磯地區選出的美國聯邦眾議員謝安達（Adam Schiff）（右）25日協助洛...
洛杉磯地區選出的美國聯邦眾議員謝安達（Adam Schiff）（右）25日協助洛杉磯台美商會捐贈5萬片台灣製口罩給社福機構。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處長黃敏境（左）致贈台灣黑熊的防疫包。（中央社）

編輯推薦

  • 近日一樁駭人聽聞的亞特蘭大3按摩院槍擊案，瞬間奪走8條人命，其中有6位是亞裔女性。主播卓賢邀請到世界日報駐亞特蘭大記者閻尚恩，談談這場槍擊案引起的對種族歧視、槍支管控、按摩行業的全美討論。
美國 洛杉磯 亞裔

上一則

「滾回你的國家」亞裔退伍軍人、美甲店業者接獲恐嚇信

延伸閱讀

愛心行動！南加四華人企業捐贈亞凱迪亞學區14萬只口罩

愛心行動！南加四華人企業捐贈亞凱迪亞學區14萬只口罩
加州商會公布「工作殺手」名單 反對多項灣區議員提案

加州商會公布「工作殺手」名單 反對多項灣區議員提案
疫期犯罪數據分析 假口罩、鴉片類藥物濫用多

疫期犯罪數據分析 假口罩、鴉片類藥物濫用多
洛杉磯台美商會捐贈阿罕布拉學區5萬片口罩

洛杉磯台美商會捐贈阿罕布拉學區5萬片口罩

熱門新聞

華裔婆婆（右）舉著據信是用於自衛的木板。（視頻截圖）

金山華裔婆婆反打襲擊者 女婿：她當時想著不能被欺負

2021-03-18 20:08
斯里蘭卡亞裔長者(右圖)在下城地鐵站遭襲渾身是血，嫌犯大喊「該死的亞洲人」被捕卻僅以攻擊罪起訴。(市警/讀者提供)

亞裔長者紐約地鐵遭襲 嫌犯罵「該死亞洲人」調查仇恨犯罪

2021-03-22 16:40
下東城一名遊民當街無故打傷一名華男，並大喊「中國人」數次。(紐約市警提供)

華男曼哈頓停車 遊民掄拳揍傷人 數次大嚷「中國人」

2021-03-20 18:48
華婦華埠街頭無端被毆，「專程來找亞裔麻煩」施暴者當晚被逮。(取自谷歌地圖)

紐約華婦街頭無端被毆 施暴者當晚被逮

2021-03-22 14:20
亞特蘭大3按摩院槍擊案奪走8條人命，其中有6位是亞裔，案發後民眾手持標語呼籲停止仇恨犯罪。路透

世界OnAir／性、歧視、按摩女 亞城槍擊案揭露的黑暗面

2021-03-23 17:56
五歲男童大喊：我恨中國，我不會忘記是中國帶來新冠病毒。（unsplash.com)

洛杉磯5歲童對華裔吼：我恨中國，新冠是中國帶來的 專家這樣說

2021-03-19 02:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
她留紙條請鄰居降低「床上激戰聲」 收到正能量回覆

她留紙條請鄰居降低「床上激戰聲」 收到正能量回覆
直播／拜登上任後首場記者會

直播／拜登上任後首場記者會
全球塞船「衛生紙之亂」恐上演？木漿出貨拉警報

全球塞船「衛生紙之亂」恐上演？木漿出貨拉警報
網購iPhone 7收到巨大包裹 他驚「難怪運費這麼貴」

網購iPhone 7收到巨大包裹 他驚「難怪運費這麼貴」
拜登記者會首秀 談疫苗計畫、邊境管理 2024挑戰連任

拜登記者會首秀 談疫苗計畫、邊境管理 2024挑戰連任