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紐約皇后區非裔區長喊話：「你打亞裔就是打我」

記者牟蘭／紐約報導
理查茲(講話者)譴責仇恨亞裔犯罪，並表示，誰若毆打亞裔，等同攻擊他。(記者牟蘭／攝影)
理查茲(講話者)譴責仇恨亞裔犯罪，並表示，誰若毆打亞裔，等同攻擊他。(記者牟蘭／攝影)

皇后區首位非洲裔區長理查茲(Donovan Richards)25日在非洲裔聚居地牙買加的一場集會上，譴責仇恨亞裔犯罪，並直言誰若毆打亞裔，等同攻擊他；這場集會非洲裔組織者補充，是亞裔在疫情高峰期向當地捐贈至少50%的防疫資源，幫助他們度過難關，呼籲各族裔團結一致，共同對抗仇恨犯罪

影音來源：記者牟蘭

這場反仇恨亞裔集會由非營利組織「100 Suits for 100 Men」發起，邀請皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)、前皇后區區長李珍宰、理查茲與韓裔社區主任李琳達(Linda Lee)以及多位非洲裔與亞裔社區代表於25日在牙買加參加集會，共同譴責仇恨亞裔犯罪。

理查茲表示，近期仇恨亞裔的罪案頻發，在亞特蘭大發生針對亞裔的恐怖襲擊，在紐約法拉盛籃球場前一名亞裔少年因自己的膚色被攻擊，在紐約上州街頭一名亞裔長者被無故推倒，這些罪案都讓他倍感憂心。

作為一名非洲裔，理查茲說，他相信整個社區更能了解那些因膚色被歧視、孤立甚至攻擊的不公對待；他說去年夏天，是亞裔社區挺身而出，力挺「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)，他督促非洲裔社區支援亞裔，共同抵抗仇恨犯罪，「我的心裡話是，如果你打了亞裔，就是打了我」。

凱茲當日邀請五位助理檢察官與她共同站台，她介紹，皇后區檢察官辦公室設立仇恨犯罪調查小組，嚴懲相關罪案，「我希望沒人出現在我們的系統上」；她再度譴責仇恨亞裔犯罪，並表示，若不盡快遏止仇恨亞裔犯罪，這種仇恨犯罪將蔓延到各個社區。

理查茲(講話者)譴責仇恨亞裔犯罪，並表示，誰若毆打亞裔，等同攻擊他。(記者牟蘭／...
理查茲(講話者)譴責仇恨亞裔犯罪，並表示，誰若毆打亞裔，等同攻擊他。(記者牟蘭／攝影)
凱茲(講話者)當日帶來五名助理檢察官到場，呼籲非洲裔社區共同對抗仇恨亞裔犯罪。(...
凱茲(講話者)當日帶來五名助理檢察官到場，呼籲非洲裔社區共同對抗仇恨亞裔犯罪。(記者牟蘭／攝影)

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亞裔 皇后區 仇恨犯罪

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