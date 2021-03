堪州華裔議員酒吧戴口罩 被嗆「身上有沒有病毒」

堪薩斯州 眾議會有史以來首位華裔眾議員 許瑞(Rui Xu,音譯)日前在堪薩斯州西部羅素爾(Russell)的一間運動酒吧與一名白人發生衝突,起因是這名白人質問許瑞「為什麼戴口罩」、「身上有沒有病毒」。

許瑞在社群媒體上發布貼文指出,這名白人以咒罵的語氣朝他大吼「為什麼戴口罩」;他告訴美聯社記者說,該名白人還問他是不是有病毒。許瑞說,「過去一年以來,反亞裔 的言論或多或少都跟疫情有關,像『口罩』、『病毒』這類的用詞,很容易挑動亞裔民眾的敏感神經」。

該名白人男子甚至還在酒吧內追著許瑞,揚言要「修理他」。

As I’m looking for a table, this dude’s just like “What the FUCK are you wearing. Why the FUCK are you wearing it” in a very angry way.



I’m pretty non-confrontational, and am just like “hey man just a mask, just grabbing some dinner” and walk by him and find a booth in the back