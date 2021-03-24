攻擊事件頻傳 亞裔商家老闆努力維護員工安全

西安名吃老闆王夢迪表示兩名員工也無端攻擊。(王夢迪提供)

亞裔 遭受攻擊事件層出不窮，美國 廣播公司(ABC)報導，許多亞裔商家老闆近來針對員工人身安全加強防護，特別是女性負責人經營的店家，特別注意提升部屬及自己的保護。

紐約地區連鎖餐廳「西安名吃」(Xi'an Famous Foods)受到疫情影響，14間連鎖店2020年3月起暫時休息，如今陸續恢復營業，卻因為仇恨亞裔攻擊事件不斷傳出，改為提前一小時打烊，周日全天休息。

報導指出，提早打烊的是為了讓員工能在街上還有較多行人的時候下班，搭乘大眾交通工具也較安全。

「西安名吃」創辦人王夢迪(Jason Wang)對美國廣播公司指出：「雖然盡了最大努力，但我們仍有兩名員工在交通尖峰時刻的通勤途中遭受攻擊，兩起事件分別發生於夏末與初秋。」

位於加州 奧克蘭(Oakland，屋崙)的「魚肉王海產肉食」(Green Fish Seafood Market)，如今也提早一小時打烊，好讓員工減少入夜之後的通勤時間。

「魚肉王海產肉食」負責人方芬妮(Finnie Phung，音譯)則對美國廣播公司表示，為了減少消費者等候結帳的時間，店內增設兩個收銀台，好讓顧客可以在購物結束後，盡早回家。

她說：「我的感覺是，如今大家都變得匆匆忙忙的。因為發生許多攻擊事件，很明顯的大家出門時都希望早去早回。」

報導指出，「加州健康美甲店聯盟」(California Healthy Nail Salon Collaborative)指出，旗下某些店家已為員工購買防身噴霧(mace)或胡椒噴霧。

客製化美妝產品公司創辦人列努(Nhu Le，音譯)說，美國剛出現新冠疫情時，就有客人對化妝品提出質疑，詢問產品是有沾染新冠病毒。

她說，今後將在產品廣告中增加聘用亞裔模特兒，並且分享更多有關亞洲的產品與相關背景介紹，讓美國民眾進一步了解亞裔。她表示：「人們對於不了解的事物較容易出現恐懼，我們要做的事情是，把更多有關亞裔民眾的故事分享給社會大眾。」