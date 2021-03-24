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男子7號線涉言語攻擊亞裔打落手機 仇恨犯罪組介入調查

記者牟蘭／紐約報導
這名男子涉嫌在7號線地鐵上發表反亞裔言論，期間還打壞一名亞裔女性的手機。(市警提供)
這名男子涉嫌在7號線地鐵上發表反亞裔言論，期間還打壞一名亞裔女性的手機。(市警提供)

一名非洲裔男子日前涉嫌在7號線地鐵上發表反亞裔言論，期間還打壞一名亞裔女性的手機；對此，紐約市警仇恨犯罪小組(NYPD's Hate Crimes Task Force )已介入調查，呼籲知情者提供線索，消息來源絕對保密。

影音來源：紐約市警提供

根據警方消息，一名35歲的亞裔女子23日報警稱，當天上午11時30分，她在法拉盛緬街搭乘7號線地鐵時，一名同車廂的陌生非洲裔男子不斷發出仇恨亞裔言論。

受害人稱，她用母語接聽電話後，這名非洲裔男子突然接近她，用手打掉她的三星S9手機；這名女子稱，她的手機被打到地上摔壞，對方攻擊期間還不斷發出侮辱亞裔的言論，她因擔心遭到再次攻擊，立即逃離地鐵。

警方消息稱，嫌犯在在大都會-威利點站(Mets-Willets Point)下車，並向不明方向逃竄。

根據警方拍下的嫌犯照片，這名涉案男子皮膚較黑，身高約6呎4吋，體重約180磅，體型較瘦，棕色眼睛；作案時，身穿綠色的迷彩服與黃色的耐吉球鞋。

警方呼籲，民眾若看到與影片中特徵類似的人，應立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

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