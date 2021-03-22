亞特蘭大槍擊／「她們」遇害…凸顯亞裔艱難移民路

歧視亞裔犯罪越演越烈，全美齊聲讉責。亞特蘭大市按摩院六名亞裔婦女工作者遭槍殺，突顯新移民亞裔女性難苦的低薪工作。圖為麻州亞裔維權者21日聚會抗議歧視亞裔的暴力。(美聯社)

亞特蘭大 按摩店和水療店槍擊案的亞裔被害婦女，前來美國 為了尋求更好的生活，其中幾位依循先前移民 的女性之路，身兼多職在美國開拓人生。

●譚曉潔 幫員工慶生照顧同鄉

朋友稱譚曉潔(Xiaojie Tan，以下均音譯)為艾蜜莉(Emily)，她大約20年前從中國南寧移民美國；她的前夫稱譚曉潔「非常認真工作」、「女強人」，她努力拓建個人護理行業，包括美甲和水療。

她的現任丈夫王先生表示：「太太捐贈並把錢給員工，待他們很好，她總是在幫員工慶生、幫助員工。」丈夫說，譚曉潔勤奮工作，她想要自力更生。

譚曉潔同鄉友人小華．佩迪特(Xiaohua Pettit)表示，她剛到美國時，譚曉潔教她美甲的一切知識，「譚曉潔不太為自己，但會幫助身邊每個人。」

●金善車 兼三份工不忘助遊民

金善車(Sun Cha Kim)1980年跟兒子抵達美國時英文能力有限，因此只能打零工，像是洗碗、打掃；被問及為何要搬到美國，她總回答：「這是為了尋找更棒的機會，並給孩子更好的環境。」

但是在美國生活相當辛苦。金善車必須兼差兩、三份工作才能過活，她在德州軍人餐廳洗盤子，也在一間便利商店當店員，晚點再到辦公室打掃賺錢。

金善車曾在前總統歐巴馬任內，獲頒總統義工服務獎，因她樂於協助遊民等公益。

●賢靜．格蘭特 一生奉獻給兩個兒子

賢靜．格蘭特(Hyun Jung Grant)一生奉獻給為兩孩兒子，她的23歲兒子朴藍迪(Randy Park)在募款網站表示：「格蘭特是單親媽媽，一輩子為了我弟和我而努力，我們其他家人在南韓，現在無法過來。」

格蘭特在南韓本來是國小老師，喜歡跳舞和聽電子音樂；兩個兒子在西雅圖長大，大約13年前搬到亞特蘭大以尋求更多機會。

●朴順正 只想讓生活中有工作

朴順正(Soon Chung Park)是年紀最長的受害人，她幫忙管理其中一間水療店，為員工煮午餐和晚餐。

朴順正的女婿李史考特(Scott Lee)表示：「她喜歡工作，但不為錢，而是她想要生活中有工作。」

李史考特表示，朴順正原本打算6月搬回女婿家，「我們總告訴她，『回來跟我們待在一起。』」