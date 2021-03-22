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亞裔長者紐約地鐵站遭襲渾身是血 嫌犯被捕控仇恨犯罪

記者張晨／紐約報導
斯里蘭卡亞裔長者(右圖)在下城地鐵站遭襲渾身是血，嫌犯大喊「該死的亞洲人」被捕卻僅以攻擊罪起訴。(市警/讀者提供)
斯里蘭卡亞裔長者(右圖)在下城地鐵站遭襲渾身是血，嫌犯大喊「該死的亞洲人」被捕卻僅以攻擊罪起訴。(市警/讀者提供)

曼哈頓下城地鐵站近日再發生一起惡性攻擊案件，一名年近七旬的斯里蘭卡裔長者在車廂中無辜遭一名非洲裔男子攻擊，而該名男子還口出「你這該死的亞洲人」言論；目擊者表示，幾秒鐘之內受害者便「渾身是血」，送醫後情況危急但未傷及生命；而市警21日將涉案嫌犯逮捕，但開始僅以攻擊罪起訴，22日在多方壓力下表示，將升級為仇恨犯罪指控，該嫌犯此前有九次被捕紀錄。

警方表示，案件發生在19日下午2時40分左右，在位於曼哈頓下城富蘭克林街交瓦里克街(Franklin and Varick St)的一輛北向行使的一號線列車內，36歲的非洲裔男子(Marc Mathieu)走近坐在自動門旁邊的受害者——68歲的斯里蘭卡裔長者納拉揚戈·菩提(Narayange Bodhi)。

警方稱， 嫌犯先是對菩提大喊「你這該死的亞洲人！」(You motherf–king Asian!)，然後便開始對其毆打。56歲的目擊者奧克列普基(George Okrepkie)表示，自己當時「完全驚呆了」，襲擊者不斷做著揮拳的動作，「就幾秒鐘，被打者就已經渾身是血。」

奧克列普基同樣作為九一一的倖存者，他說「不敢相信為什麼會有人攻擊一個70歲的老人，在那瞬間我覺得受害者幾乎被他踩在了腳下。」奧克列普基試圖抓住襲擊者，但他說，當列車在富蘭克林街站停下來時，嫌犯就迅速逃走了，自己才摘下圍巾包在菩提身上，幫他止血。

而菩提的家人日前表示，案發後他被緊急送往紐約長老會下城醫院(New York-Presbyterian Lower Manhattan Hospital)，情況危急但所幸性命無虞，但他卻完全不記得發生了什麼。

警方表示，嫌犯馬修(Marc Mathieu)於21日被捕，並被控攻擊罪，而即使目擊者表示這就是一起仇恨犯罪時，但警方開始則稱，沒有證據表明襲擊是出於種族動機；但當天22日下午卻更新指控升級為仇恨犯罪。

市警總局局長希爾(Dermot Shea)表示，馬修為布朗士的居民，市警捷運部門的探員在「詳細檢查了周遭監控錄像後」發現了他的蹤跡，才得以在短時間內將其逮捕。「任何犯下這種懦弱行為的人都必須被追究責任，市警也會盡最大可能將其起訴。」他說。

編輯推薦

  • 從去年三月起，針對亞裔的歧視便未停歇，但為何在一年後的今天才受到廣泛重視？這類犯罪是否都能導向仇恨亞裔？主播卓賢邀請到世界日報舊金山社記者劉先進，談談他所報導的歧視犯罪新聞幕後與省思。
曼哈頓 地鐵站 紐約

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