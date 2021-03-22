紐約華婦街頭無端被毆 施暴者當晚被逮

華婦華埠街頭無端被毆，「專程來找亞裔麻煩」施暴者當晚被逮。(取自谷歌地圖)

曼哈頓華埠 21日傍晚再發生一起疑似仇恨攻擊亞裔 案件，一名54歲華婦在華埠街頭無端遭到一男子用鐵棍擊打，導致流血；而當日下午，曼哈頓下城剛剛結束三場聲勢浩大的反種族歧視 示威及遊行，警方在接到報案後也展開調查，於當晚就將涉案嫌犯逮捕。

警方表示，案發當時這名華婦正走在格蘭街(Grand St.)律勞街(Ludlow St.)處，這時34歲的嫌犯埃里亞斯·格雷羅(Elias Guerrero)拿著武器朝她走來，並大喊「該死的亞洲人！」(f—king Asians!)

有目擊者表示，這名受害華埠5時多走在華埠街頭時，無端遭此男子攻擊，且其用金屬棍棒猛擊了受害者的頭部；而兇嫌在施暴時，不但多次提及了種族詞語並辱罵，更表示「我就是專門來這裡找亞裔麻煩的」(I'm here to mess with Asians)。

據知情者透露，該受害華婦當日傍晚6時許，由女兒陪同到華埠附近的西奈山醫院貝斯以色列(Beth Israel Hospital)就診，身上有裂傷和流血。

而當天，正是全市各地舉行反對針對亞裔仇恨犯罪示威遊行的日子，與會者聚集在曼哈頓聯合廣場、華盛頓廣場(Washington Square Park)以及華埠哥倫布公園(Columbus Park)高舉標語、高喊口號沿街遊行，號召亞裔和非洲裔聯合起來，共抗種族歧視，並為亞特蘭大槍擊案遇害的六名亞裔女性默哀。