我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

藥廠：美國確認 AZ疫苗不會提高罹患血栓風險

葛謨：全州50歲以上民眾 23日起可預約接種

華大教授：「亞裔數學好」是裹著讚美糖衣的種族歧視

記者顏伶如／綜合報導

華盛頓大學(University of Washington)學習科學暨人類發展研究副教授沙哈(Niral Shah)指出，「亞裔數學好」(Asians are good at math)這句話在美國非常普遍，年紀輕輕的孩子朗朗上口，大學生學業表現也受到某種影響，但這句表面上看來是恭維的話語，其實卻是包裹著讚美糖衣的種族歧視

身為南亞移民第二代的沙哈在非營利新聞網站「對話」(The Conversation)撰文指出，就在亞裔頻遭暴力攻擊之際，探討問題時必須注意的是，仇視亞裔的種族主義核心思想，就是「非人化」(dehumanization)。

在科學、技術、工程及數學(STEM)四大領域擁有多年研究與教學經驗的沙哈表示，研究顯示，學生在教室裡也會有種族歧視的體驗，「如果我們不了解在看似中立的STEM四大領域裡也存在種族歧視，那麼我們可能就會不經意地讓某些種族歧視的概念獲得重覆使用」。

他說，「亞裔數學好」的說法是錯誤的，雖然在2018年經濟合作暨發展組織(OECD)主辦的國際學生能力評量計畫(Programme for International Student Assessment，PISA)，亞洲國家學生分數名列前茅，但同樣也有其他亞洲國家排在全世界第38名、第46名、第59名以及第63名。

他指出：「有趣的是，排名較佳的亞洲國家在閱讀方面的表現同樣亮麗，可是卻沒出現『亞裔文學好』的說詞。」

沙哈指出，根據美國國內的調查研究，在不同亞裔族群數學成績各有不同，「如果亞裔與生俱來就是數學資優，照理說不應該出現如此差別」。

他表示，教育政策及聯邦移民法律的影響，則是較合理的解釋，對施資教育、高品質課程投資較多資源的國家，在國際學生能力評量計畫測驗成績自然較好，美國驗1965年推出移民與國籍法( Immigration and Nationality Act)之後，對亞洲國家STEM四大領域給予優惠待遇。

他在文中指出：「這項法案影響了我的父母，讓他們有機會依照法案規定移民到美國，而不是因為南亞民眾天生是比較優秀的醫生而得到移民機會。」

現今在美國社會上，亞裔通常被視為「少數族裔模範生」(model minority)：工作勤奮、學業優異、事業有成。然而，回顧美國歷史，亞裔一路走來卻滿是心酸。

沙哈指出，亞裔在18世紀被定義為帶有歧視意味的「蒙古人種」(Mongoloid，俗稱黃種人)，當時只有「高加索人種」(Caucasoid，俗稱白種人)才被視為「完整的人類」、「有著較高的智商」，到了19世紀亞裔則被視為「國家威脅」(national threat)，中國移民被認為是美國白人勞工的經濟威脅，日裔移民則是二戰期間的軍事威脅。

他說，「少數族裔模範生」說詞其實是用來故意製造亞裔與其他「非模範生」族裔之間的對立，指責非亞裔少數族裔「如果連亞裔都辦得到，你怎麼不行呢？」

沙哈表示，「亞裔數學好」對亞裔學生帶來壓力，就連卡通「蓋褲家庭」(Family Guy)都有類似橋段，亞裔角色被塑造成不是有血有肉的人，而是計算機器，亞裔遭到物化、非人化。

他說，對於明顯的種族歧視行為與言語，絕大多數的人都能立即知道，但某些較為微妙、隱喻形式的種族歧視，則要經過學習才能分辨，「下次若聽到有人說『亞裔數學好』，不要只當成笑話，要知道那是種族歧視」。

編輯推薦

  • 從去年三月起，針對亞裔的歧視便未停歇，但為何在一年後的今天才受到廣泛重視？這類犯罪是否都能導向仇恨亞裔？主播卓賢邀請到世界日報舊金山社記者劉先進，談談他所報導的歧視犯罪新聞幕後與省思。
亞裔 種族歧視 美國

上一則

非裔童寫錯作業 白人校長竟令下跪道歉 辯是非裔文化

下一則

紐約華婦街頭無端被毆 施暴者當晚被逮

延伸閱讀

拜登：種族主義和白人至上是醜惡毒藥

拜登：種族主義和白人至上是醜惡毒藥
反對種族歧視 亞裔、非裔聯合抗議 紐約示威大遊行

反對種族歧視 亞裔、非裔聯合抗議 紐約示威大遊行

移民暴增 美關閉邊界 呼籲無證客不要來 但不遣返無證童

移民暴增 美關閉邊界 呼籲無證客不要來 但不遣返無證童
號召反種族歧視 中國留學生建微信群

號召反種族歧視 中國留學生建微信群

熱門新聞

華裔婆婆（右）舉著據信是用於自衛的木板。（視頻截圖）

金山華裔婆婆反打襲擊者 女婿：她當時想著不能被欺負

2021-03-18 20:08
下東城一名遊民當街無故打傷一名華男，並大喊「中國人」數次。(紐約市警提供)

華男曼哈頓停車 遊民掄拳揍傷人 數次大嚷「中國人」

2021-03-20 18:48
針對亞裔長者頻遭襲擊，抗議民眾在西雅圖華埠舉牌，呼籲停止種族仇恨。Getty Images

世界OnAir／歧視犯罪如火燎原 「所有族裔都是受害者」

2021-03-16 17:31
韓裔女星吳珊卓21日在賓州匹茲堡市手持話筒，參加反亞裔暴力犯罪活動。(取自視頻)

「以亞裔為榮」 影星吳珊卓現身匹茲堡反歧視抗議

2021-03-21 23:10
Photo by Green Chameleon on Unsplash

非裔童寫錯作業 白人校長竟令下跪道歉 辯是非裔文化

2021-03-22 08:40
亞特蘭大槍擊案白人兇嫌龍恩。（路透）

亞特蘭大槍擊非種族仇恨犯罪？專家：不是兇嫌說了算

2021-03-21 21:51

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中美對話餘波盪漾 美方翻譯挨批「夾帶私貨」

中美對話餘波盪漾 美方翻譯挨批「夾帶私貨」
南加華女凌晨槍擊身亡 家人疑種族動機

南加華女凌晨槍擊身亡 家人疑種族動機
佛州老夫婦染疫 間隔15分鐘離世 女兒隔窗道別：愛你們

佛州老夫婦染疫 間隔15分鐘離世 女兒隔窗道別：愛你們
重啟太快 變種病毒太毒 全美21州新增病例攀升

重啟太快 變種病毒太毒 全美21州新增病例攀升
真的懷了第4胎？張柏芝肚子隆起照曝光

真的懷了第4胎？張柏芝肚子隆起照曝光