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華裔畢業生挖「舊推文」 觸發舊金山政壇地震

「遍地開花」各地民眾上街高喊反歧視 駕駛鳴喇叭聲援

編譯洪啟原／綜合報導
美國民眾上周末紛紛上街遊行，高舉標語聲援亞裔。（路透）
美國民眾上周末紛紛上街遊行，高舉標語聲援亞裔。（路透）

美國民眾上周末紛紛上街遊行，訴求停止對亞裔的暴力犯罪。亞特蘭大一家按摩水療館16日發生槍擊案，有八人遭槍殺，其中六人為亞裔女性，執法單位正進一步追查的仇恨犯罪。

數百位民眾20日聚集在喬治亞州議會大廈外，高舉「停止歧視亞洲人」的標語，許多民眾也揮舞美國國旗，汽車和卡車駕駛也按鳴喇叭示意聲援。

遊行民眾鄭曉旭（音譯）表示，這是他生平第一次參加政治活動，他對去年美國反亞裔的情緒日益高漲一事憂心忡忡。「我們住在這裡，也有繳稅，而且在這裡工作。這就是我們的生活。」

鄭曉旭現年36歲，目前在喬治亞州州立大學擔任醫學研究人員。他住在亞特蘭大郊區，在美國待超過十年了，目前和妻子及兩名小孩同住。

也有數百位紐約民眾21日聚集在曼哈頓聯合廣場聲援亞裔，集結繞行曼哈頓的華人社區。

28歲的抗議民眾朱雙葉（音譯）高舉標語，上面寫著「仇恨是病毒」，此時遊行會眾大聲唸出亞特蘭大按摩水療館槍擊案的被害人名字。朱雙葉住在皇后區，目前是幼兒園教師。

美國民主黨參議員達克沃斯22日表示，這起槍擊件似出自種族主義動機，質疑聯邦調查局（FBI）局長瑞伊的初步評估，後者認為這六名亞裔女性遭槍殺不構成仇恨犯罪。

達克沃斯說：「我希望看到更深入的調查，看看這些槍擊事件和其他類似的犯罪是否存在種族主義動機。我認為，這無疑是出自種族主義動機。」

美國民眾上周末紛紛上街遊行，訴求停止仇視亞裔。（路透）
美國民眾上周末紛紛上街遊行，訴求停止仇視亞裔。（路透）
美國民眾上周末示威抗議，呼籲停止對亞裔的暴力犯罪。（路透）
美國民眾上周末示威抗議，呼籲停止對亞裔的暴力犯罪。（路透）

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  • 從去年三月起，針對亞裔的歧視便未停歇，但為何在一年後的今天才受到廣泛重視？這類犯罪是否都能導向仇恨亞裔？主播卓賢邀請到世界日報舊金山社記者劉先進，談談他所報導的歧視犯罪新聞幕後與省思。
美國 亞裔 槍擊

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