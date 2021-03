「以亞裔為榮」 影星吳珊卓現身匹茲堡反歧視抗議

韓裔女星吳珊卓21日在賓州匹茲堡市手持話筒,參加反亞裔暴力犯罪活動。(取自視頻)

亞特蘭大市按摩院槍擊事件再度喚起亞裔 反歧視情緒;在匹茲堡(Pittsburgh),影星吳珊卓(Sandra Oh)站出來喊話「以亞裔為榮」;在洛杉磯 ,一韓裔 民眾編寫了七種語言的冊子,讓不諳英語的亞裔民眾武裝起來。

亞城槍擊案後,反歧視集會全國便地開花,匹茲堡20日舉行的「停止仇恨亞裔」(Stop Asian Hate)活動上,吳珊卓站出來喊話:「這是我們當中許許多多人,第一次有機會表達我們的恐懼,還有我們的憤怒。」

吳珊卓表示,她知道「我們當中許多人正處於恐懼中」,「一個克服的方法,就是我們大家能夠走在一起。在這裡,我想問大家:如果你們看到一些什麼事情的話,你們願意幫助我們嗎?」

吳珊卓在得到在場民眾的歡呼認可後,帶領群眾高呼「我以亞裔為榮」(I am proud to be Asian)的口號。

如何舉報?韓裔編寫7語手冊

在洛杉磯,韓裔的艾絲特·林(Esther Lim)則自發性地為不諳英語的亞裔民眾編定「如何舉報仇恨犯罪」(How to Report a Hate Crime)的冊子,內容包含權利救濟,如何應對種族主義攻擊,及宣揚舉報有關犯罪活動的必要性等。

該冊子還有如「有人在跟蹤我」(Someone is following me)等短句的翻譯,也依洛杉磯、橙郡(Orange County)、紐約市、奧克蘭(屋崙)、舊金山等不同發行地區,而列有不同的救濟管道。

艾絲特·林向有線電視頻道(CNN)表示,她是在前總統川普喊出「中國病毒」後,由於擔心父母安危,在去年4月開始編定此冊子,一開始以英文寫成,到目前已有了中文、日文、韓文、泰文、越南文、西班牙文等七種版本,可在網路上免費下載或線上閱覽。

艾絲特·林表示,許多社群團體的做法讓她感到氣結,「我們可以繼續討論種族主義,但我們為那些需要幫助的個人,提供了什麼解決方案?」,「我想要的,就是為我們群體做些更實質上的事情。」

