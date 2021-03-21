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「以亞裔為榮」 影星吳珊卓現身匹茲堡反歧視抗議

編譯洪毅／綜合21日電
韓裔女星吳珊卓21日在賓州匹茲堡市手持話筒，參加反亞裔暴力犯罪活動。(取自視頻)
韓裔女星吳珊卓21日在賓州匹茲堡市手持話筒，參加反亞裔暴力犯罪活動。(取自視頻)

亞特蘭大市按摩院槍擊事件再度喚起亞裔反歧視情緒；在匹茲堡(Pittsburgh)，影星吳珊卓(Sandra Oh)站出來喊話「以亞裔為榮」；在洛杉磯，一韓裔民眾編寫了七種語言的冊子，讓不諳英語的亞裔民眾武裝起來。

亞城槍擊案後，反歧視集會全國便地開花，匹茲堡20日舉行的「停止仇恨亞裔」(Stop Asian Hate)活動上，吳珊卓站出來喊話：「這是我們當中許許多多人，第一次有機會表達我們的恐懼，還有我們的憤怒。」

來源：The Pitt News YouTube頻道

吳珊卓表示，她知道「我們當中許多人正處於恐懼中」，「一個克服的方法，就是我們大家能夠走在一起。在這裡，我想問大家：如果你們看到一些什麼事情的話，你們願意幫助我們嗎？」

吳珊卓在得到在場民眾的歡呼認可後，帶領群眾高呼「我以亞裔為榮」(I am proud to be Asian)的口號。

如何舉報？韓裔編寫7語手冊

在洛杉磯，韓裔的艾絲特·林(Esther Lim)則自發性地為不諳英語的亞裔民眾編定「如何舉報仇恨犯罪」(How to Report a Hate Crime)的冊子，內容包含權利救濟，如何應對種族主義攻擊，及宣揚舉報有關犯罪活動的必要性等。

該冊子還有如「有人在跟蹤我」(Someone is following me)等短句的翻譯，也依洛杉磯、橙郡(Orange County)、紐約市、奧克蘭(屋崙)、舊金山等不同發行地區，而列有不同的救濟管道。

艾絲特·林向有線電視頻道(CNN)表示，她是在前總統川普喊出「中國病毒」後，由於擔心父母安危，在去年4月開始編定此冊子，一開始以英文寫成，到目前已有了中文、日文、韓文、泰文、越南文、西班牙文等七種版本，可在網路上免費下載或線上閱覽。

艾絲特·林表示，許多社群團體的做法讓她感到氣結，「我們可以繼續討論種族主義，但我們為那些需要幫助的個人，提供了什麼解決方案？」，「我想要的，就是為我們群體做些更實質上的事情。」

韓裔Ester Lim 撰寫的「仇恨犯罪如何報案」手冊，以中文韓文等七種語文出版...
韓裔Ester Lim 撰寫的「仇恨犯罪如何報案」手冊，以中文韓文等七種語文出版。(取自hatecrimebook.com)
韓裔女星吳珊卓21日在賓州匹茲堡市手持話筒，參加反亞裔暴力犯罪活動。(取自視頻)
韓裔女星吳珊卓21日在賓州匹茲堡市手持話筒，參加反亞裔暴力犯罪活動。(取自視頻)

編輯推薦

  • 從去年三月起，針對亞裔的歧視便未停歇，但為何在一年後的今天才受到廣泛重視？這類犯罪是否都能導向仇恨亞裔？主播卓賢邀請到世界日報舊金山社記者劉先進，談談他所報導的歧視犯罪新聞幕後與省思。
亞裔 韓裔 洛杉磯

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