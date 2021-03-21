亞特蘭大槍擊非種族仇恨犯罪？專家：不是兇嫌說了算

亞特蘭大槍擊案白人兇嫌龍恩。（路透）

亞特蘭大槍擊案白人兇嫌龍恩(Robert Aaron Long)射殺八人中，六人為亞裔 女性，雖然他對警方供稱，他的動機是要消除他性成癮的誘惑，而非種族歧視 ；不過專家表示，喬治亞州當局應該考慮當前反亞裔暴力的社會脈動，而且此案是否構成仇恨犯罪 ，不是由當事人或任何個人說了算。

紐約州民權組織「消除種族歧視」(ERASE Racism)主席伊蘭．格羅斯(Elaine Gross)表示：「你不能問兇手的看法，這不是我們判斷此案是否為仇恨犯罪的依據。」

格羅斯表示，要判斷仇恨犯罪並非易事，而且受害者中多為亞裔女性遭殺害，這點也不容忽視。

格羅斯指出，目前尚傾向不稱此案為仇恨犯罪，她認為這可能是調查人員仍在尋找更明確的犯案意圖，而且短時間內恐難以察覺。

民主黨聯邦眾議員瑪麗蓮．斯特里克蘭(Marilyn Strickland，華盛頓州)表示，以種族為動機的暴力必須相當清楚明確，呼籲大家別再找藉口或稱此些行動源自經濟焦慮或者性成癮。

斯特里克蘭說：「身為非韓裔女性，我切身明白遭抹去或忽視的感受。」

格羅斯等專家提醒，喬州當局也該考慮到更廣泛的社會脈絡，也就是目前全國反亞裔美國人的暴力行動日益增加；格羅斯認為，這會產生立竿見影的影響，就算鎖定亞裔不是要殺害他們，也可能對亞裔施暴。

非營利發率維權組織「亞特蘭大亞美公義促進會」(AAAJ-Atlanta)已發出聲明呼應，雖然這起槍擊案的細節仍持續出爐，但不該忽視整個大環境。

格羅斯表示，當局不該只考慮個人行動，還需了解其意圖；在本案中，當局不該聽白人嫌犯的話，卻不考慮到受害者。