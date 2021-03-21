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非裔童寫錯作業 白人校長令下跪道歉 還辯「非裔文化」

編譯林梅婕／綜合21日電
位於紐約州長島尤寧戴爾的天主教學校St. Martin de Porres Marianist school。（取材自臉書）
位於紐約州長島尤寧戴爾的天主教學校St. Martin de Porres Marianist school。（取材自臉書）

紐約州一座天主教學校驚傳一名11歲非洲裔學生上個月因疑似寫錯作業遭校長處罰，該名學生被要求下跪向老師道歉，事後還稱此舉是非裔文化，目前該名校長已遭停職。

根據紐約「每日新聞」(Daily News)報導，位於長島尤寧戴爾(Uniondale)的天主教學校St. Martin de Porres Marianist school遭一名學生家長崔莎‧保羅(Trisha Paul)投訴，她的兒子泰瑞森(Trayson)於2月25日在學校遭該校校長霍利安(John Holian)要求向老師下跪。

保羅表示，事發起因於泰瑞森在完成學校預定的閱讀學習後便將作業帶回家，卻搞錯作業的內容，因此被該堂課的英文老師懲罰；老師當下將泰瑞森的作業撕毀，並帶他到校長室。

霍利安在校長室要求泰瑞森向這名英文老師下跪道歉；保羅得知後在3月1日向學校致電詢問，校方卻表示此舉是紀律懲罰的標準程序。

保羅透露，霍利安後來辯稱，雖然下跪並非該校的標準懲罰程序，但他透過自己奈及利亞裔的父親得知，下跪道歉是「非裔的做法」。

海地裔的保羅氣憤地向媒體投訴：「當他一提到非裔家庭，我就知道不對勁了；這絕對不是什麼正常程序，我認為這毫無關聯，難道他就假設每個非裔都是從非洲來的嗎？」

校方19日以電子郵件向家長發表聲明，稱霍利安已被停職並接受調查；該校代理校長康威(James Conway)寫道：「我向你們保證，對於校長這樣的行為我們絕不接受、也不會寬恕；這起事件並不符合我們長期以來在學校建立的價值，也不是我們對待學生的方式。」

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非裔 紐約州 長島

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