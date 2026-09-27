中產收入購屋族 37號提案給優惠14項公投11月3日登場 從住宅到稅負 各案影響不同 律師：不要只看案名

律師鄧洪近日在美西華人學會的講座中，對今年選票的多項提案進行介紹與解析，說明各案內容、資金來源及可能對民眾與州政府財政帶來的影響。（記者謝雨珊／攝影）

今年11月3日加州 將舉行期中選舉，選民將就14項州級公投 案做出決定。華裔 律師鄧洪近日在美西華人學會的講座中，解析今年選票的多項提案，說明各案內容、資金來源及可能對民眾與州政府財政帶來的影響。其中，對中產階級購屋族影響最直接的是37號提案。

鄧洪建議，選民應進一步了解提案的適用對象及實際執行方式，而不能只看提案名稱。

在住房議題上，鄧洪介紹1號提案指出，該案將授權加州發行112.5億元公債，用於多戶住宅、可負擔住房、無家可歸者支援住房、退伍軍人住房及購屋頭期款援助等計畫。州府預估，這筆公債未來約25年每年將增加5億至6億元償還成本，意味著若通過，相關住房計畫將獲得更多公共資金，但州府也將承擔長期債務支出。

37號提案涉及中等收入購屋族。鄧洪介紹，該案將允許住房金融局（CalHFA）發行最高250億元收入債券，為符合條件的購屋者提供固定利率貸款，最高可涵蓋新建住宅房價17%。相關貸款由屋主日後還款支應，官方分析指出，不會產生直接的州或地方政府成本，主要影響符合收入及居住等資格的購屋者。

另一項是45號提案，將修改加州環境品質法（CEQA），針對住房、交通、水利、醫療、學校、野火防治及清潔能源等特定項目，加快環境審查及相關訴訟程序。鄧洪說明，提案重點在縮短部分開發案所需的環評及法律程序，可能影響住房及公共建設的開發速度。

稅制方面，鄧洪介紹3號提案指出，該案將把目前針對高收入人士的臨時所得稅率永久化。以目前門檻計算，單身報稅者年收入約37.1萬元、夫妻合報約74.2萬元以上者適用較高稅率，門檻並將隨通膨調整。州府預估，相關措施每年可維持約50億至150億元州所得稅收入，主要影響高收入納稅人的稅負及州政府未來財政收入。

40號提案針對資產超過10億元的特定納稅人，課徵一次性最高5%的億萬富豪稅。鄧洪介紹，課稅資產包括企業、證券、藝術品、收藏品及智慧財產等，部分不動產及退休帳戶則不在課稅範圍。相關收入主要用於醫療及其他指定項目，影響對象集中在超高資產族群。

41號提案涉及州政府財政管理，要求對新州級特殊稅收進行審計，並限制將相關稅收排除在州政府支出上限之外。若通過，州審計長將對由新特殊稅支持的項目進行事前及定期審計，增加政府財政監督。

醫療方面，鄧洪介紹38號及44號提案。38號提案涉及公債及免疫學醫學研究；44號提案要求符合條件的非營利社區醫療診所，每年至少將90%的收入用於病人照護與計畫服務；行政及其他非直接服務開支的上限不得超過 10%。州政府資料顯示，目前相關安全網診所平均約80%的收入用於醫療服務，提案若通過，將提高最低比例，可能影響診所的資金配置及營運方式。

此外，39號提案涉及投票身分驗證。鄧洪介紹，若提案通過，選民投票時須出示政府核發身分證件，將使投票程序增加身分確認要求。

律師鄧洪近日在美西華人學會的講座中，解析對今年選票的多項提案，說明各案內容、資金來源及可能對民眾與州府財政帶來的影響。（記者謝雨珊／攝影）