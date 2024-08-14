鑽石吧選舉取消 華裔議員劉栩林、劉敏兒 不戰而勝

鑽石吧市議員選舉將取消，劉敏兒順利連任。（檔案照）

鑽石吧 市2024年地方選舉市議員選戰剛剛登場即出現戲劇性變化，由於一位申請人文件不達標，另一位申請人主動退選，兩位華裔 現任議員不戰自勝。本次選舉取消的消息可望在鑽石吧市議會的下一次例會中正式宣佈。

鑽石吧市府書記官辦公室9日關閉本次地方選舉市議員參選報名申請。從7月15日開放申請至8月9日最後截至，共有四人申請競選今年11月5日的鑽石吧市議員選戰，他們分別是第二區的劉敏兒（Ruth M. Low）和Maged Soliman，第五區的劉栩林（Stan Liu）和Robert Z. Ochoa。兩位華人競選人此次均為競選連任，其中劉敏兒將尋求第三任期，劉栩林尋求其第二任期。

但就在本次報名截至的第二天，鑽石吧市府書記處向四位申請人發出報告，宣佈第二選區Maged Soliman因申請參選文件及支持簽名未能完全符合要求，不達參選條件，不能參選；而第五選區Robert Z. Ochoa則宣佈自動退出選舉。由於兩位申請人退出，劉敏兒和劉栩林均無對手，不戰自勝。

劉栩林表示，他已為此次選戰做好了準備，沒想到選情出現變化。他表示，他和西裔對手Robert Z. Ochoa曾先後三次見面，第一次是社區活動中認識，後來Ochoa跟他核實自己是否與劉栩林同屬一個選區，在確定兩人同一選區後，Ochoa決定不與劉栩林較量，退出本次選舉。劉栩林表示，Ochoa的太太也是華裔。

劉栩林表示，由於兩個選區均只有一名參選人，沒有對手，鑽石吧本次市議員選舉將取消，鑽石吧市府將因此節省將近五萬元。而他本人作為競選人，也將不必再籌款和勞動支持者。劉栩林2020年首次競選鑽石吧市議員，旗開得勝。當時正值新冠疫情 峰期，停工停學，他以自己走路拜票的傳統方式競選，將競選成本壓到最低，但仍花掉5000元左右。

2015年和2019年兩度高票當選、此次尋求第二度連任和第三任期的劉敏兒表示，她也很高興聽到不戰自勝的消息，但她表示，從法律上嚴格來說，正式取消選舉還需市議會投票通過，才算正式生效。鑽石吧市議會的下一次例會是在8月20日。