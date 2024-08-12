鑽石吧市議員選舉 劉敏兒、劉栩林拚連任

鑽石吧市長劉栩林參加2024年連任選戰。（檔案照）

鑽石吧 市2024年地方選舉市議員選戰開打。現任華裔 市長劉栩林（Stan Liu）和兩屆現任市議員劉敏兒（Ruth M. Low）均競選連任，選戰快馬加鞭迅速推進當中。

鑽石吧市府書記官辦公室9日關閉本次地方選舉市議員參選報名申請。從7月15日開放申請至8月9日最後截至，共有四人申請競選2024年11月5日的鑽石吧市議員選戰，他們分別是第二區的劉敏兒和Maged Soliman，第五區的劉栩林和Robert Z. Ochoa。兩位華人競選人此次均為競選連任，其中劉敏兒將尋求第三任期，劉栩林尋求其第二任期。

鑽石吧從2022年11月起改革市政選舉，市議員的選舉不再由全市選民統一投票 ，而是將整個鑽石吧分為五個選區，選民只投票給居住在其選區的一名市議會候選人，而不投票給其他選區的候選人。鑽石吧第一、三和四區率先在2022年11月選舉，今年輪到第 二和五區改選。

雖然2015年和2019年兩度高票當選，劉敏兒此次連任競選毫不鬆懈，近日舉辦首次籌款餐會獲得社區廣發支持。劉敏兒長期深耕鑽石吧社區，在兩度擔任市長和市議員之前，她曾兩度擔任鑽石吧市政規劃委員會委員，也曾擔任鑽石吧公園和娛樂委員會主席和副主席，她同時在聖蓋博谷聯合政府以及地方公共安全、教育、年長者事務等方面均有積極參與。劉敏兒和她的家人從1995起一直住在鑽石吧。

劉敏兒的職業是洛杉磯縣檢察官，她成功起訴了涉及損失超過100萬元的大量網路詐騙、金融詐騙、重大醫療保健詐欺案和重大藥物和槍支犯罪案。2011年，她因成功起訴涉及州和聯邦法律的複雜犯罪而被聯邦調查局評為「年度傑出檢察官」。

劉珝林則是在新冠疫情高峰期首次競選鑽石吧市議員並旗開得勝。此次二度競選，他近日已開始加大競選腳步，頻頻參加各種社區活動。

劉栩林擁有洛杉磯州大金融與工商管理碩士學位和阿蘇薩太平洋大學電腦資訊系統學士學位。作為社區組織和青年計畫的堅定支持者，他目前擔任核桃谷公民債券監督委員會主席和青年科學中心副主席，同時活躍在核桃谷教育基金會、鑽石吧社區基金會，並擔任鑽石吧女子壘球隊教練。業餘時間，他擔任大學生和年輕企業家創業課程導師，還特別喜歡和女兒們一起做園藝。

劉栩林13歲時隨父母和弟弟從廣東移民美國，能說流利的英語、粵語和普通話。他說，多種語言讓他和居民的溝通游刃有餘，他期望選民再次給與支持，他會竭盡全力，未來四年讓鑽石吧更上一層樓。