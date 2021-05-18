掌握思維方式、自信處理問題 斜槓領域都互通

武曉潔從會計到音樂DJ，再到電影人。（武曉潔提供）

「不管斜槓成什麼樣，都有互通」，從會計到音樂DJ，再到電影 人，武曉潔認為，她過去的一切經歷，學會思維方式，都能找到本質上的共通。

在從事電影之前，武曉潔所有的經歷，包括對文化和藝術的好奇和經歷，都融入到了電影裡。她表示各領域的互通，不僅因為她從事的電影包含廣闊，有講故事、聲音、音樂、攝影 ，不管過去的專業是什麼，總能對電影有些幫助。還包括之前的經歷，對學習領悟有幫助，即使她之前從事會計，也是有幫助。

她表示，無論她現在做剪輯，還是她拍攝短片的籌備工作，都不會抓狂，正是因為數年的會計工作，教會了她如何協調工作，使用表格工具，以及商業的工作方式和態度，這都是很好的基礎，「面對麻煩事情都不怕」。

她舉例，會計不只是數字工作，而是歸類總結、歸納設立規則和流程的工作。而做電影的時候，也是要成立公司，包括預算 、人員、道具、時間表等都需要整理。加之她又是在科技公司做會計，學過一點編程方式，她利用之前的會計技巧和工具，便能特別省心省力。與她合作過的人都說，她非常擅長提取抽象，歸納也非常明瞭，此外組織能力也特別強，不只是組織人，也包括安排歸類可用資源。

「不管學什麼幹什麼，看似不聯繫，都是本質上的共通」，她表示，學習掌握工具事實上是一個思維方式，以及處理問題的自信，如果知道在工具後面是什麼邏輯，也就能學會一些解決問題的切入點。