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苗廣耀經營服裝業20多年 斜槓跨入藝術品交易

記者啟鉻／洛杉磯報導
華人服裝業者苗廣耀，現拓展業務領域，成立藝術品交易實體。（記者啟鉻／攝影）
華人服裝業者苗廣耀，現拓展業務領域，成立藝術品交易實體。（記者啟鉻／攝影）

新冠肺炎疫情2020年3月在南加爆發後，來自中國東北的服裝業者苗廣耀（Henry Miao），積極捐贈口罩等防疫物資，獲得西柯汶納市等城市表彰，還登上英文地方報刊頭條；苗廣耀從事服裝業20餘年，如今又闖進藝術品交易行業，他認為藝術交流，有助於中美民間互動，加深彼此感情。

苗廣耀現在經營業務橫跨兩個領域，一個是多年經營的服裝業，一個是藝術品交易。他認為，憑藉多年對服裝設計藝術的暸解，他有信心在藝術品交易領域再展戰力。

苗廣耀很感激多年來一直有貴人相助，還有一個穩定的團隊，他相信在這兩個前提下，他會再接再厲，迎接新挑戰。

苗廣耀談起如何進入服裝業。早年畢業於師範院校，專業是英語。按照慣例，他會被分配到中學當英語老師，但他並未按照套路走，而是離開教育系統，闖入服裝業，進入遼寧省遼陽一家較大規模服裝企業，駐在波蘭任外貿專員，負責向歐洲營銷服裝。八年間，他對歐洲服裝市場有了深入暸解，並為他所在企業創造可觀業績，每年出口額約1500萬美元。通過對國外市場銷售渠道拓展，也為他自己創辦服裝公司打下基礎。

20世紀初，苗廣耀返回中國開闢自己服裝新天地。他在上海開設一家外貿進出口公司，主營服裝。隨著業務開展順利，他每年都到美國賭城拉斯維加斯參加大型國際服裝服飾博覽會，與更多國外服裝廠商接洽。2009年他正式在美國創辦服裝貿易公司。經過多年打拚，目前他經營的服裝公司業務範圍覆蓋美國、歐洲、澳洲，有自己服裝品牌，風格涉及嘻哈、休閒等兩大類。每年營業額逾3000萬美元。他創辦的多家服裝貿易及生產公司規模都不是很大，分別位於上海、江蘇、香港等地。

他說，雖然多年經營下來，公司業務還算順利。但一件官司讓他有驚無險。2019年，其中一個客戶，是一家猶太人經營公司，因為有突發事情，導致苗廣耀發貨延遲，對方將苗廣耀告上法庭，要求索賠20萬美元。苗廣耀說，本來是對方的錯誤，卻反咬一口索賠。於是苗廣耀請了一位華人律師打官司辯護，最終經過一番唇槍舌劍，對方理屈詞窮，苗廣耀贏得官司，不僅沒有賠償，對方還要賠償苗廣耀公司損失。這次勝利，讓苗廣耀更增添信心，在美國就要學會運用法律武器，戰勝對手。

為了拓展北美服裝市場，苗廣耀到過美國很多城市，他說，最喜歡兩個城市，芝加哥、邁阿密。他說他出生在中國東北，芝加哥的氣候與東北非常相似，四季分明，在那裡就如同到了東北家鄉一樣。邁阿密四季氣候宜人，非常適合度假休閒。這兩個城市，都是他的最愛。

他說，他是一個幸運的人，也非常樂觀。由於他是從貧苦山村走出來，一路打拚得到不少貴人幫助，出於感恩，也要向更多需要幫助的人伸出援手。2020年南加疫情發生初期，他就開始向西柯汶納、核桃、羅蘭岡、鑽石吧等城市醫療單位、警消，還有德州及美東一些客戶捐贈口罩，總計捐贈口罩大約50萬個。同時當年還向母校遼寧大學捐贈英文版圖書190冊，為家鄉遼寧省建昌縣弱勢家庭學生，捐贈人民幣10萬元。

苗廣耀在歐洲。（苗廣耀提供）
苗廣耀在歐洲。（苗廣耀提供）
苗廣耀（左）為西柯文納市捐贈防疫物資受議會表彰，右為華裔市長吳桐淮。（苗廣耀提供...
苗廣耀（左）為西柯文納市捐贈防疫物資受議會表彰，右為華裔市長吳桐淮。（苗廣耀提供）
苗廣耀在訪問公司客戶路上。（苗廣耀提供）
苗廣耀在訪問公司客戶路上。（苗廣耀提供）
苗廣耀（左）捐贈防疫物資給西柯文納市，受市長吳桐淮（右）讚揚。（苗廣耀提供）
苗廣耀（左）捐贈防疫物資給西柯文納市，受市長吳桐淮（右）讚揚。（苗廣耀提供）

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服裝大亨出身貧困 苗廣耀不忘捐助家鄉

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