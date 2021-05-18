苗廣耀辦藝術品交易實體 促進美中交流

苗廣耀在美洲藝術家書畫雲展新聞發布會上致辭。（苗廣耀提供）

苗廣耀在四年前成立藝術品交易實體，屬於營利性質，取名美中藝術家協會（US-China Artists Association），目的是促進美中民間藝術交流。他認為，美中民間至少在藝術文化層面是渴望交流的，他也希望通過這個實體，為美中藝術交流做些事情。

在新冠疫情 發生後，苗廣耀與他人合作，在2020年12月間投資舉辦：風月同天美中書畫藝術雲展。現場有書畫近400幅，網上展品有千餘幅，集中展示美中藝術家作品，在南加 當地華人 社區頗有影響力。

2021年1月中旬，他還與南加華人社團合作，舉辦風月同天國際學生文學作品比賽，已經徵集作品百餘篇，分中英文雙語，也有美國當地學生參加比賽。將於4月中旬由專家評委評選，包括一等獎一篇獎金500美元，二等獎300美元，三等獎100美元，頒發證書和獎品。

苗廣耀說，兩場活動都有「風月同天」，這句話完整是「山川異域，風月同天」，可解釋為，雖然彼此不在同一個地方，未享同一片山川，但人們抬頭都會看到同一輪明月。而活動目的就是促進美中友好，促進美中藝術家、學生及文化互動和學術交流，也希望傳達眾人齊心、可抗疫情的精神。

苗廣耀正在籌備設立藝術品畫廊，預計在2021年5月開始面向公眾。